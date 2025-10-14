Televiziunea care a crescut generații întregi dispare de pe micile ecrane. Publicul se mută online

Una dintre cele mai urmărite televiziuni își închide canalele de muzică până la finalul lui 2025. Sfârșitul unei epoci pentru televiziunea care a schimbat cultura pop!

După mai bine de patru decenii în care a dictat ritmul culturii pop și a lansat generații întregi de artiști, MTV se pregătește să își închidă o parte semnificativă a rețelei sale de televiziune. Până la sfârșitul anului 2025, cinci dintre cele mai cunoscute canale muzicale din portofoliul companiei vor dispărea din grilele clasice de cablu. Printre acestea se numără MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live – fiecare dintre ele simboluri pentru diferite perioade și gusturi muzicale.

MTV își închide canalele

Decizia marchează un moment istoric: sfârșitul unei ere în care televiziunea muzicală era principalul punct de contact între artiști și public. În anunțul oficial transmis operatorilor, compania-mamă, Paramount Global, a confirmat că procesul de închidere va începe în Marea Britanie și Irlanda, urmând să se extindă treptat în alte țări europene, printre care Franța, Germania, Austria, Polonia și Ungaria. Aceeași măsură va afecta și piețe importante din afara continentului, precum Australia și Brazilia.

Hotărârea vine în contextul unei reorganizări ample a grupului, care trece printr-un proces de fuziune cu Skydance Media și o strategie globală de reducere a costurilor. Dincolo de motivele economice, schimbarea reflectă transformarea profundă a modului în care publicul consumă conținut muzical. Tinerii nu mai așteaptă videoclipurile preferate la televizor, le descoperă instantaneu pe YouTube, TikTok sau Spotify, platforme care au preluat rolul tradițional al MTV.

Pentru o generație întreagă, însă, MTV a fost mai mult decât o televiziune. A fost o fereastră către lumea muzicii, a stilului și a libertății de exprimare. Lansat în 1981, în Statele Unite, canalul a schimbat pentru totdeauna felul în care muzica era percepută vizual. Primul videoclip difuzat, „Video Killed The Radio Star” al trupei The Buggles, a devenit simbolic: anunța sfârșitul dominației radioului și începutul unei ere în care imaginea și sunetul deveneau inseparabile.

Anii ’80 și ’90 au fost perioada de aur a MTV. Aici au avut loc premierele mondiale ale unor clipuri legendare, precum „Thriller” al lui Michael Jackson, iar emisiuni precum „MTV Unplugged” sau „TRL” au lansat artiști care aveau să definească muzica deceniilor următoare. În Europa, canalul a început să emită în 1987, aducând o energie nouă într-o cultură muzicală aflată în plină schimbare.