Adrian Mutu, amintiri dureroase din perioada când evolua la Chelsea: ”Am trăit o rușine pentru ceea ce am făcut”

Într-un interviu pentru podcastul ”La Mijloc”, Adrian Mutu a vorbit despre, poate cea mai grea perioadă din viața lui. Fostul selecționer al naționalei de tineret a deschis ”Cutia Pandorei”.

Avea doar 23 de ani, se afla în Anglia și evolua la echipa Chelsea. Într-o țară în care nu avea pe nimeni să-l susțină, presa a fost cea care a reușit să-l îngenuncheze. Adrian Mutu a povestit despre perioada dificilă prin care a trecut, dar și despre căderea psihică și emoțională atunci când a fost depistat pozitiv la un test anti drog:

”Presa era foarte, foarte agresivă. Și acum presa te rupe. Când te vezi pe prima pagină de în ”The Sun”, ”The Mirror”, nici nu știi ce te-a lovit. Efectul pe care l-a avut în România a fost extraordinar.

Nu mai spun efectul pe care l-a avut asupra contractelor de imagine. Eu făceam reclamă cu David Beckham la Pepsi, eram imaginea lui Valentino , la Dolce & Gabbana, au căzut din prima săptămână, dar nu toți sponsorii m-au lăsat.

Singurii care au fost lângă mine au fost părinții mei. În rest, toată lumea s-a spălat pe mâini de mine, inclusiv președintele României, Traian Băsescu, care mi-a zis că-mi merit soarta. Nici nu mai știam cine sunt, norocul meu a fost că am avut părinții de partea mea”, a spus Adrian Mutu în podcastul ”La mijloc”

Adrian Mutu, amintiri dureroase din perioada când evolua la Chelsea

Adrian Mutu a reușit să treacă peste acest șoc din viața lui, însă a avut nevoie de ajutorul specialiștilor. Sportivul a mărturisit că a apelat la psihologi pentru a intra pe linie dreaptă și pentru a-și pune în ordine viața:

”Mulți ani de zile am trăit o rușine pentru ceea ce am făcut, până când am vorbit cu persoane care te ajută să-ți pui ordine în minte (psiholog) și mi-am dat seama că sunt un exemplu pentru că nu am rămas acolo”, a mai spus Adrian Mutu.