Adrian Mutu, dezvăluire tulburătoare despre consumul de substanţe interzise: „Nu mai văzusem în viața mea așa ceva, poate doar în filme”

Adrian Mutu şi-a lansat autobiografia intitulată: “Revenirea din Infern”. Briliantul a povestit în carte despre cel mai greu moment din viaţa sa. Fostul fotbalist a povestit cu sinceritate ce s-a întâmplat cu el după episodul “cocaina”.

După ce a fost prins consumând substanţe interzise, Adrian Mutu a trecut printr-o perioadă extrem de grea în carieră. La acel moment era atacant la Chelsea Londra sub comanda lui Jose Mourinho: “Piteștiul e dulce, precum Parma, Verona e fascinantă, Milano nu are cum să-ți iasă din gânduri, Torino e orașul muncitoresc, Bucureștiul e periculos, dar Londra e foarte periculoasă”, şi-a început Mutu povestea.

“Am recunoscut din prima că am consumat cocaină. N-avea rost să neg”

Pe data de 17 octombrie 2004, viaţa lui Mutu s-a schimbat radical. Briliantul transferat pentru 15.7 milioane de lire sterline de la Parma, a fost depistat pozitiv la cocaină, iar informaţia a devenit imediat virală.

“Am recunoscut din prima că am consumat cocaină. Până în acel moment, nu mai văzusem în viața mea așa ceva, poate doar în filme. Au început să tragă în mine din toate pozițiile. N-avea rost să neg, la ce bun să cer o contraexpertiză? Călcasem pe bec, greșisem, îmi dădeam seama ce făcusem”, a scris Mutu.

CITEŞTE ŞI: CUM ȘI-A RECOMPENSAT ADRIAN MUTU PĂRINȚII, DIN PRIMII BANI „SERIOȘI”. CE A FĂCUT „BRILIANTUL” CU ÎNTÂIA LUI SUTĂ DE MII DE DOLARI

“Am râs cu poftă, am stat umăr lângă umăr cu poate primul sex-simbol din istoria fotbalului”

Ulterior, fotbalistul a mers la clinica “Sporting Chance”, o clinică specializată în consilierea și ajutorarea sportivilor care au probleme cu alcoolul, drogurile sau jocurile de noroc:

“Aveam trei ședințe de terapie pe zi: la 7, la 12 și la 6 seara. Între acestea făceam yoga, înotam, alergam sau jucam fotbal. Într-o seară, aproape că era să cad pe culoarul care ducea către restaurant. La una dintre mese stătea unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile: George Best!

«Am cheltuit mulți bani pe băutură, păsări (n.r. femei) și mașini scumpe. Restul a fost irosit!». Am râs cu poftă, am stat umăr lângă umăr cu poate primul sex-simbol din istoria fotbalului, dar când am ajuns în cameră, în fața oglinzii din baie, n-am mai simțit același lucru! Nu voiam să ajung ca el! Bani, faimă, lumea la picioare, însă, finalmente, cazarea într-o clinică de reabilitare”, a mai scris Mutu, conform sursei citate.