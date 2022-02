“Briliantul” nu uită de unde a plecat și dezvăluie cum și-a recompensat părinții din prima sumă mare de bani obținută din fotbal. Ce a făcut Adrian Mutu cu cei o sută de mii de dolari din primul salariu considerabil, aflați de la CANCAN NEWS.

Viața tumultuoasă a lui Adrian Mutu a ținut prima pagină a tabloidelor internaționale pentru mult timp. Egalul lui Gheorghe Hagi în materie de goluri la naționala României a fost unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști ai lumii, în plin apogeu al carierei. Înainte de scandalul consumului de substanțe interzise de la Chelsea, “Briliantul” plutea pe un nor al reușitei profesionale.

„Singurul loc în care am investit au fost case”

De proveniență din Pitești, Adrian Mutu povestește despre relația cu părinții săi, care au fost extrem de sceptici cu privire la șansele de succes în fotbal ale fiului lor însă, când a ajuns mare, fostul jucător de la Chelsea nu i-a uitat. Primii bani „serioși” ai “Fenomenului” au fost investiți într-o casă impunătoare pentru cei care i-au dat viață.

Adrian Mutu a mai făcut și alte achiziții imobiliare, pe care mai târziu le-a vândut, crezând că nu se va mai întoarce vreodată în România.

„Din primii bani pe care i-am avut, adică sume importante, gen o sută, o sută și ceva de mii de dolari pe vremea aia, le-am luat casa părinților mei. Singurul loc în care am investit au fost case, mi-am luat o casă, mi-am mai luat încă o casă, dar nu m-am gândit în sensul că o să le vând.

Am avut o perioadă în care am crezut că nu mă întorc și am vândut toate casele din România, la un moment dat aveam șase case și le-am vândut pe toate!“, a povestit Adrian Mutu în podcastul lui Codin Maticiuc.

