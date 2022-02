Adrian Mutu, la momentul adevărului. De ce a divorțat de Alexandra Dinu și Consuelo Matos. “Mi-am dat seama că...”

Până să-și găsească sufletul pereche, Adrian Mutu a trecut prin două divorțuri. Invitat în cadrul podcastului găzduit de Codin Maticiuc și Cosmin Natanticu, fostul fotbalist a dezvăluit adevăratele motive pentru care s-a despărțit de Alexandra Dinu și Consuelo Matos, primele lui soții.

Adrian Mutu a mărturisit că a ajuns să divorțeze în două rânduri pentru că a luat decizii de moment, dându-și seama abia după căsătorie că persoana care se află lângă el nu este femeia potrivită. Dacă la începutul mariajului totul era perfect, cu timpul, când au intervenit monotonia și obișnuința, situația s-a schimbat total.

“Eu când am făcut alegerea am făcut-o la momentul respectiv, ce am simțit. După aia începi să te schimbi și să-ți dai seama că nu mai rezonezi cu persoana respectivă. Încet, lucrurile se schimbă. Știi că de multe ori spui: ‘Bă, să stai cu o persoană diferită, că plus cu minus atrag’. Ok, la început. La început e mișto. După un timp te obișnuiești, te căsătorești, intervine monotonia, intră în casa ta inevitabil. Și obișnuința, mai ales. Atunci, dacă nu ai lucruri comune, ce faci?”, a declarat Adrian Mutu, în respectivul podcast.

Adrian Mutu: “ Sunt mândru de bărbatul care am devenit ”

Totuși, Adrian Mutu nu regretă nicio alegere, pentru că a învățat din greșeli. În prezent, este mândru de omul care a ajuns, precizând că experiențele nereușite prin care a trecut l-au ajutat să conștientizeze lucruri importante.

“Eu poate am avut și nevoie de experiențe ca să-mi dau seama ce vreau, ca să mă modelez eu ca bărbat. Practic eu am făcut ce am făcut, ca să fiu cine sunt acum. Și am avut nevoie de lucrurile astea fără să-mi dau seama, dar probabil karma asta, destinul ăsta m-a dus să trec prin anumite momente ca să devin bărbatul care sunt acum, de care sunt foarte mândru. Am trecut prin multe lucruri și am învățat din ele. La mine nu au fost lucruri care s-au întâmplat și am fost încăpățânat, din contră, am reușit să accept anumite lucruri și să învăț din ele. Oricum nu mai ai ce să faci”, a mai adăugat fostul fotbalist.

Căsătorit cu Sandra Bachici

În prezent, Adrian Mutu e căsătorit cu Sandra Bachici. Antrenorul are un băiat cu bruneta, pe Tiago, în vârstă de 4 ani. Ex-fotbalistul mai are două fete, Adriana (15 ani) și Maya (13 ani), din fostul mariaj cu Consuelo Matos Gómez, și un fiu, Mario (19 ani), din căsătoria cu actrița Alexandra Dinu.

