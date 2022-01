Cum îşi răsfaţă Adrian Mutu soţia? Nimeni nu se aştepta la acest lucru: „Fac ardei umpluți, ciorbă de perișoare”

Adrian Mutu s-a bucurat de un succes răsunător pe vremea când făcea performanţe ca fotbalist, iar în prezent este apreciat în rolul de antrenor. De asemenea, pe plan personal acesta este un bărbat împlinit. Bărbatul formează un cuplu de mai mulţi ani cu Sandra, alături de care are un băieţel. Iată cum îşi răsfaţă sportivul soţia.

Invitat în urmă cu câteva luni în podcastul „Acasă la Măruță”, Adrian Mutu a vorbit despre femeia care îl face fericit în prezent. Fostul fotbalist a mărturisit faptul că Sandra nu găteşte, însă acest lucru nu îl deranjează pentru că el se descurcă foarte bine în bucătărie.

Mai mult decât atât, acesta a dezvăluit că se pricepe să facă chiar și ciorbă de perișoare sau ardei umpluți.

„Masterchef sunt. Gătesc orice, pe bune. Gătesc cu drag. Nu îmi place să mă ajute, nu-mi place nimeni în bucătărie să mă ajute. Asta nu fac (n.r. nu spală vasele). Când gătesc mă relaxez foarte tare, îmi place foarte, foarte mult să gătesc și atunci pentru mine nu e…

O să îți spun o întâmplare interesantă. Eu fac orice, de la tăiat ceapă, orice…Îmi place să stau eu, cu gândurile mele și îi dăm drumul. Ca antrenor, când am pierdut un meci…Am venit odată acasă, am pierdut un meci, mi-am pus un pahar de vin roșu și am întrebat-o pe Sandra ce vrea să mănânce și am început să gătesc, am început să tai, ea s-a dus să doarmă. Eu până la cinci am stat, cinci feluri am gătit. Când a venit ea, aveam ardei umpluți, ciorbă de perișoare, toate nebuniile le făcusem. Dacă aveam nervi, m-am apucat de gătit, am făcut cinci feluri. I-am zis să mai dea pe la vecini. M-am relaxat și am reușit să fac așa o analiză în timp ce găteam”, a declarat pe YouTube antrenorul.

Cum s-au cunoscut cei doi

Deşi Adrian Mutu a fost întotdeauna înconjurat numai de femei frumoase, se pare că Sandra a reuşit să îl facă să uite de trecut. Fostul fotbalist a acceptat invitaţia lui Cătălin Măruţă la podcastul său, acolo unde a povestit cum a început povestea de dragoste cu acuala sa parteneră.

„Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, când era la Miss România, avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci, îmi plăcea de faptul cum arăta, aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat eu m-am mutat și în România și am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat”, a povestit Adrian Mutu, în cadrul podcastului lui Măruță.

