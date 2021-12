Adrian Mutu îşi vizitează fetele în Republica Dominicană: „Trebuie să trăim cu asta și să gestionăm situația cât mai bine”

Adrian Mutu se poate considera un bărbat împlinit! Fostul fotbalist este tatăl a patru copii cu care are o relație foarte bună, chiar dacă nu se vede cu aceştia atât de des pe cât îşi doreşte. Recent, în cadrul unui interviu, acesta a mărturisit faptul că peste câteva zile va pleca în Republica Dominicană, acolo unde, fiicele sale din relaţia cu Consuelo Matos, locuiesc de câţiva ani.

Adrian Mutu este extrem de mândru de cei 4 copii săi pe care îi are din relaţii diferite: un băiat, Mario (17 ani), cu Alexandra Dinu, două fete cu Consuelo, Maya (13 ani) şi Adriana (15 ani) și un băiețel, în vârstă de 4 ani, cu actuala soție, Sandra Bachici.

Invitat la GSP LIVE, Adrian Mutu a făcut câteva mărturisiri despre fiicele sale, pe care nu reuşeşte să le vadă atât de des din cauza distanţei.

În cadrul emisiunii, moderatorul i-a citit fostului fotbalist un comentariu publicat de un fan pe Instagram, la una dintre fotografiile cu Adriana Mutu.

„E un pic trist să ai fata pe alt continent și să nu poți ține legătura fizic”, a fost comentariul internautului.

CITEŞTE ŞI: CUM A CUNOSCUT-O ADRIAN MUTU PE SANDRA, ACTUALA SA SOŢIE: „AVEA 15 ANI, MI-A PLĂCUT DE ATUNCI”

Adrian Mutu a explicat că îi este foarte dor de ele, iar din acest motiv vineri plecă din România în Republica Dominicană.

„E mai mult decât trist. E foarte trist! Bineînțeles că îmi lipsesc. Vineri voi pleca în Republica Dominicană pentru a-mi vedea fetele. Dar asta e viața. Au fost anumite alegeri pe care eu și mama lor le-am făcut. Trebuie să trăim cu asta și să gestionăm situația cât mai bine posibil. Până acum, lucrurile merg bine”, a spus Adrian Mutu la GSP LIVE.

Ce spunea Adrian Mutu despre fosta soție, Consuelo Matos Gomez

În vârstă de 48 de ani, Consuelo Matos Gomez, originară din Republica Dominicană, a fost căsătorită cu Adrian Mutu timp opt ani, între 2005 și 2013.

Din punct de vedere legal, divorţul nu era recunoscut şi în România, astfel că, separarea oficială a celor doi a fost recunoscută abia în iarna lui 2017. După divorțul răsunător de Adrian Mutu, cea care i-a dăruit două fetițe a ales să revină la numele ei de fată, Matos Gomez, iar custodia fetelor i-a fost dată brunetei. Iar după ce au ales să se separe, cea care a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume a ales să nu se mai afișeze atât de mult în public sau pe rețelele de socializare.

În cadrul unui interviu mai vechi, Adrian Mutu a recunoscut faptul că fosta lui soţie l-a schimbat, iar alături de aceasta a descoperit ceea ce îşi doreşte de la viaţă.

“M-a schimbat și mă enervează bărbații care spun că nimic nu-i schimbă sau că nu e ok să te influențeze o femeie, mai ales nevasta. Eu am făcut asta ca să o am lânga mine; mi-am dat seama de la început că e foarte specială – pentru mine, nu știu cum o privesc alții. Toată lumea spune că e foarte frumoasă și eu știu asta. Dar dacă era numai foarte frumoasă și asta-i tot, nu era același lucru. Nu m-aș fi schimbat doar pentru atât. Cred că alături de Consuelo am descoperit ce-mi doresc, dar nu dezvolt, că nu facem aici poezie”, declara Adrian Mutu despre fosta lui soţie.

Sursă foto: Arhivă Cancan