Cum a cunoscut-o Adrian Mutu pe Sandra, actuala sa soţie: „Avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci”

Adrian Mutu a fost întotdeauna un bărbat discret în ceea ce priveşte viaţa sa privată. Fostul fotbalist a dezvăluit în cadrul unui interviu cum a cunoscut-o pe actuala sa soţie, o tânăra extrem de frumoasă. Se pare că, Sandra era doar o adolescentă când i-a atras atenţia „Briliantului”, iar la vremea respectivă acesta era un bărbat însurat.

Adrian Mutu și actuala lui soție trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de şapte ani. Cei doi au împreună şi o minunăţie de băieţel pe nume Tiago, care are în prezent patru ani.

Deşi Adrian Mutu a fost întotdeauna înconjurat numai de femei frumoase, se pare că Sandra a reuşit să îl facă să uite de trecut. Fostul fotbalist a acceptat invitaţia lui Cătălin Măruţă la podcastul său, acolo unde a povestit cum a început povestea de dragoste cu acuala sa parteneră.

„Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, când era la Miss România, avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci, îmi plăcea de faptul cum arăta, aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat eu m-am mutat și în România și am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat”, a povestit Adrian Mutu, în cadrul podcastului lui Măruță.

„Cu Sandra sunt de 7 ani împreună și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos. Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească… În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!”, a mai spus acesta.

Adrian Mutu are o soacră model

Sandra Bachici are o mamă de toată frumusețea, iar cele două sunt foarte bune prietene. Mariana Bachici locuiește în Timișoara, însă de când a venit pe lume Tiago vine foarte des în București pentru a avea grijă de nepot. De altfel, soacra lui Adi Mutu a vândut chiar și un apartament din orașul de pe Bega pentru a cumpăra un imobil în București, ca să fie aproape de fiica, ginerele și nepotul ei, Tiago.

Mariana Bachici mai are un copil, un băiat, care încă nu i-a dăruit nepoți și care locuiește în Cluj, departe de lumea mondenă a Capitalei.

Soacra lui Adrian Mutu are trăsături fine, iar la cei 50 de ani ai săi arată formidabil. Mariana Bachici are un corp tras prin inel și se îmbrăcă în ținute care îi pun în evidență atuurile fizice.

Sursă foto: Instagram