EXPLOZIV. De unde a început scandalul dintre Alex Velea și familia Andreei Bănică. Cântăreața spune adevărul

Nu mai e un secret pentru nimeni că între Alex Velea și familia artistei Andreea Bănică a izbucnit un scandal răsunător în trecut. Anii s-au tot scurs, însă… ei nu au îngropat securea războiului. În cadrul unui interviu, cântăreața a acceptat provocarea de a lămuri această situație delicată și a spus tot adevărul.

Citește și: E oficial! Alex Velea se întoarce la Antena 1. La ce emisiune va putea fi văzut

De unde a început scandalul dintre Alex Velea și familia Andreei Bănică

Alex Velea și familia Andreei Bănică au ajuns să pună punct relației frumoase de prietenie pe care o aveau și să nu își mai vorbească din cauza unei sume de bani. Mai exact este vorba de 4.700 de euro pe care cântărețul ar fi trebuit să-i încaseze după un spectacol susținut cu ocazia unui Revelion. Nemulțumit că nu a fost plătit pentru concert, Alex Velea a dat în judecată firma lui Lucian Mitrea, cel care i-a fost naș și impresar pe vremea când era căsătorit cu fosta soție.

Citește și: Motivul pentru care Andreea Bănică nu doarme în același pat cu soțul ei: ”Nu e ușor să ții o relație atât de mult timp…”

În timp ce soțul Andreei Bănică a ales să nu facă nicio declarație în legătură cu acest subiect, Alex Velea a recunoscut că există un proces și că ales această cale, pentru că s-a simțit trădat. Mai mult, partenera de viață a lui Lucian Mitrea a vorbit într-un interviu despre această cauza care a provocat acest scandal.

Citește și: Cum arată acum și ce face pentru bani Ana Mircea, mulatra de care Alex Velea a divorțat în 2013 pentru Antonia

“Noi am fost nașii lui de cununie. Am intrat în biserică cu Alex Velea și cred că ar fi urât din partea mea să încep să vorbesc la televizor, să-mi spăl rufele în fața tuturor. Sunt o grămadă de dedesubturi între noi ca familie, dar nu vreau să vorbesc despre Alex Velea într-un mod neplăcut. Am fost cu el în biserică, l-am dus pe el și pe fosta lui soție acolo, le-am ținut lumânările și n-ar fi frumos din partea mea să fac asta. Este vorba despre niște bani pe care nu i-a luat la un concert de Revelion, pe care nici eu nu i-am luat, căci am cântat împreună, deci nici Lucian nu i-a încasat de la persoana respectivă și pe care încă îi așteptăm. Ca familie, noi l-am ajutat pe Alex de câte ori a avut nevoie și n-a avut nevoie doar o dată, ci de foarte multe ori. Am fost prieteni buni, Lucian lucra cu el, era impresarul lui, mi se părea normal să-l ajute. Niciodată nu m-am băgat în deciziile pe care Lucian le-a luat în privința banilor. Cred că Alex este înconjurat de oameni de o altă categorie și este influențat negativ. Este un om foarte credul, crede foaret mult în oameni și asta nu e rău, dar trebuie să știi de cine te înconjori în viață. Am încercat să-i fim aproape de când l-am nășit, am fi fost și azi, dar uite că există astfel de oameni care-și mai bagă nasul, îl influențează negativ și strică o relație. Nu mi-a căzut bine nici mie, dar așa a fost să fie. Poate că vreodată ne vom întâlni și vom sta de vorbă”, a declarat cunoscuta cântăreață în cadrul unei ediții mai vechi de la emisiunea “Agenția VIP”.

Citește și: Andreea Bănică i-a înnebunit pe bărbați cu un decolteu amețitor și fără sutien. Ce i-a răspuns unui fan care i-a spus că s-a photoshopat

Alex Velea și Antonia , poveste de iubire ca-n filme

Antonia Iacobescu și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.