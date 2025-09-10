Coșmarul trăit de Florinel Coman la Doha! Hotelul a fost zguduit de proiectile

Clipe de panică în Doha! Florin Coman (27 de ani) a trăit o sperietură soră cu moartea, după ce hotelul în care era cazat a fost zguduit de atacurile cu bombă lansat de Israel.

Florinel Coman a revenit în această vară la Qatar, după ce împrumutul în Seia A, la Cagliari, a ajuns al final. Marți, 9 septembrie, un atac lansat de armata israeliană asupra unor lideri Hamas aflați la o întrunire în capitala Qatarului, Doha, a făcut prăpăd mai multe zone din oraș.

Hotelul în care era cazat Florinel Coman a fost zguduit de bombe

Exploziile au fost atât de puternice încât bombele au zguduit serios hotelul în care se afla Florinel Coman. Exploziile au fost urmate de fum vizibil în cartieruk Katara. Ioana, soția lui Florinel Coman era pe picior de plecare spre Qatar, atunci când fotbalistul a informat-o despre atacurile cu bombe care au avut loc în apropierea hotelului în care el era cazat. Tânăra a scris pe o rețea de socializare despre incident și cel mai probabil a anulat plecarea.

„Tocmai terminasem bagajele pentru zborul de mâine spre Qatar. Eram foarte entuziasmate și nerăbdătoare. Totul până când m-a sunat Florin și mi-a spus că în Doha au explodat două bombe, atât de puternice încât s-au auzit și au zguduit hotelul în care se afla”, a scris soția lui Florinel Coman, pe rețelele de socializare.

Pe 9 septembrie 2025, Hamas a declarat că cinci dintre membrii săi au fost uciși într-un atac israelian în capitala Qatar, inclusiv Humam al-Hayya, fiul fostului lider al Hamas din Gaza în exil, Khalil al-Hayya, transmite The Jerusalim Post.

În comunicatul oficial au fost numiți următorii: Jihad Labad, director al biroului lui Hayya; Humam al-Hayya, fiul lui Hayya; Abdullah Abdul Wahid; Moamen Hassouna; și Ahmed al-Mamluk. Ultimii trei au fost menționați doar ca „membri ai Hamas”.

Prim-ministurl Benjamin Netanyahu a declarat că războiul din Gaza poate fi încheiat dacă propunerea președintelui Donalt Trump se acceptă. Acesta a transmis un mesaj tuturor civililor din Gaza: ”Apărați-vă drepturile și viitorul. Faceți pace cu noi și acceptați propunerea președinteluio Trump”, a transmis premierul.

La scurt timp după atacul cu bombe din Hamas, în cursului zilei de marți, Trump a scris pe platforma Truth Social: „Toată lumea vrea ca ostaticii să fie ACASĂ. Toată lumea vrea ca acest război să se termine! Israelienii și-au acceptat condițiile. Este timpul ca și Hamas să le accepte. Am avertizat Hamas asupra consecințelor refuzului. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai urma altul!”

