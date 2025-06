Florinel Coman și Ioana s-au căsătorit într-o zi de joi. Care este motivul: ”Am fost puțin tristă”

Este o zi importantă pentru Florinel Coman și Ioana Timofeciuc. Cei doi s-au căsătorit religios, iar evenimentul a avut loc la Constanța. Spre surprinderea invitaților, nunta nu a fost organizată la întâmplare într-o zi de joi. Soția fotbalistului a explicat semnificația aparte pe care o are această zi.

Florinel Coman și Ioana Timofeciuc s-au cununat civil în urmă cu doi ani, iar joi, 12 iunie, și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Cununia religioasă a avut loc la Constanța, în Catedrala Sfinții Petru și Pavel, iar slujba a fost oficiată de IPS Teodosie. Nașul celor doi miri este Mirel Rădoi, antrenorul de la Universitatea Craiova.

Spre surprinderea multor invitați, cei doi miri au ales să își jure iubire veșnică într-o zi de joi, zi care nu a fost aleasă la întâmplare. Înițial, ziua nunții fusese planificată vineri, însă – în urma unor discuții cu duhovnicul lor, cei doi s-au decis la ziua de 12.06.2025. Mai mult de atât, soția lui Florinel Coman a gândit și a analizat din punct de vedere numerologic.

„Pentru cei care mi-au scris că, din punct de vedere numerologic, data noastră va fi 3-6-9 (Codul divin/Codul lui Tesla): yeeey, daa! Am fost extrem de bucuroasă și împlinită când mi-am dat seama de acest lucru!

Inițial planificam nunta pentru vineri sau sâmbătă, însă ne-am sfătuit cu duhovnicul nostru și, deoarece vineri era zi de post, iar sâmbătă era cam târziu (ținând cont de programul meciurilor, zilelor libere, etc.) am decis să o organizăm joi, 12.06.2025.

La început am fost puțin tristă, pentru că nu îmi doream să fac nunta în timpul săptămânii… apoi mi-am dat seama că nicio altă dată nu ar fi putut reprezenta mai bine iubirea, relația și idealurile noastre într-un mod atât de profund și pur”, a scris Ioana Timofeciuc pe o rețea de socializare.

La ieșirea din biserică, vizibil ecopleșit de emoții, Florinel Coman a declarat că este un bărbat extrem de fericit alături de proaspăta sa soșie și că nu se aștepta ca slujba religioasă să aibă un impact atât de puternic asupra sa.

”Sincer, nu mă așteptam să fie atât de greu pentru mine. Aseară m-au copleșit toate emoțiile. Am dormit câteva ore pentru că mă tot gândeam la această zi. Când am intrat în biserică am fost copleșit de emoții.

Aici e altceva, acolo (n.r. pe teren) suntem obișnuiți, aici te încearcă emoțiile, mai ales este gândul că, până la urmă, te însori. Sunt foarte fericit, Le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți la biserică alături de noi. Înseamnă foarte mult pentru noi. Să ne distrăm la petrecere!”, a declarat Florinel Coman.

Gigi Becali a venit la nunta lui Florinel Coman

Gigi Becali a fost și el prezent la nunta lui Florin Coman. Latifundiarul din Pipera a mers special la Constanța pentru cununia religioasă, însă a transmis că nu va rămâne și la petrecerea de după.