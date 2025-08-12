Acasă » Video » Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc la analizele de laborator. Experții sunt îngroziți!

Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc la analizele de laborator. Experții sunt îngroziți!

De: Irina Vlad 12/08/2025 | 21:27
Ce conține, de fapt, shaorma de pe litoralul românesc?/ sursă foto: captură video

În plin sezon estival, turiștii aflați în vacanță pe litoralul românesc sunt în căutare de mâncăruri gustoase, gustări rapide și preparate ”prietenoase” cu bugetul. Printre cele mai populare feluri de mâncare este shaorma, care în acest an – la unii comercianți – este chiar cu de toate, inclusiv contaminate cu bacteria Salmonella. 

În urma testelor de laborator efectuate în cadrul campaniei Observatornews.ro, au fost analizate probe din shaorma, hamsii, gogoși, creveți și porumb fiert, preparatele care sunt sunt vedetele sezonului din acest an de pe litoralul românesc. În laborator, fiecare produs a trecut printr-un proces amplu de analiză, iar atenția experților le-a fost atrasă de un singur preparat: shaorma.

Ce au găsit experții în probele de shaormă de pe litoralul românesc

Dintre toate mâncărurile supuse probelor de laborator, shaorma a fost singura care a prezentat bacterii de origine fecaloidă. De asemenea, Salmonella a fost identificată în mai multe probe de laborator. În schimb, porumbul fiert, hamsiile, creveții și gogoșile au scăpat neatinse de bacterii, cel mai probabil datorită procesului de prăjire prin care au fost gătite.

„Dintre mâncărurile aduse în analiză, ne-a atras atenția o shaorma. Shaorma contaminată cu enterobacterii. Bacterii de origine fecaloidă de obicei, care ar fi putut ajunge în porțiile de shaorma adusă fie din nespălarea cum trebuie a verzei, pe care am văzut-o ca ingredient în produs, dar cel mai sigur datorită lipsei de igienă a celor care manipulează și care realizează acest produs.

Din păcate, este foarte greu să verificăm prospețimea. Orice gust ușor de alterat trebuie evitat, ar trebui să evităm hamsiile care nu au fost curățate, care ar putea să se strice mult mai repede. Ar trebui să evităm hamsiile reci, puse undeva, și ni se dau spre consum la 20-30 de grade””, a declarat Alexandru Cîrîc, specialist în analize alimentare.

PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în Italia. „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București,  trage un semnal de alarmă și avertizează consumatorii să fie foarte atenți atunci când cumpără mâncare, să observe cum este manipulată marfa și dacă sunt respectate regulile de igienă.

„Multe din toxiinfecții alimentare pe care le facem nu doar pe litoral, le facem și la oraș, pleacă exact de aici, din manipulare, din lipsa regulilor de igienă, și nu din lipsa constituenților de acolo. Să ne uităm unde vedem ce se întâmplă în spate, tot ce se întâmplă să fie la vedere.

Trebuie să existe geamuri, shaorma expusă prafului străzii, trecătorilor, muștelor, carnea expusă, sosurile expuse uneori înseamnă o contaminare sigură. Ne vom uita și la mâinile celor care ne servesc, dacă se servesc cu mănuși, dacă cu aceeași mână dă și banul și dă și produsul. Atunci vorbim cu siguranță de contaminări”, a declarat Adrian Marinescu, manager al Institutului Matei Balș.

Fenomenul neobișnuit care distruge plajele de pe litoralul românesc! Ce este cliffing-ul și cum a apărut

O turistă britanică a trăit șocul vieții pe litoralul românesc: ”O rușine!”

 

