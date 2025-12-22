Acasă » Știri » Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1

Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1

De: Irina Vlad 22/12/2025 | 08:44
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
Chefi la Cuțite / Foto: Antena 1

Competiția culinară Chefi la cuțite a intrat pe ultima sută de metri. Finaliștii vor încerca să îi cucerească pe jurați cu preparatele lor, însă doar unul dintre ei va pune mâna pe trofeu și pe cecul în valoare de 30.000 de euro. Cine ar fi câștigat, de fapt, competiția, dar și când are loc marea finală de la Antena 1?

Presiunea și emoțiile au pus stăpânire pe concurenții de la Chefi la Cuțite, sezonul 16. Ajunși aproape de a câștiga marele premiu, cei mai bun dintre ei fac tot posibilul să câștige un loc în semifinala și finala show-ului culinar. După luni de competiție acerbă, în care participanții au impresionat prin creativitatea și gustul preparatelor gătite de ei, doar o patre dintre aspiranți va pune mâna pe trofeu. Telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură una dintre cele mai tensionate seri ale competiției.

Cine ar putea fi câștigătorul Chefi la cuțite 2025

Semifinala Chefi la cuțite are loc pe data de 23 decembrie, urmând ca marea finală să fie difuzată pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Conform comentariilor publicate la o postare de pe pagina de Instagram @viperelevesele, marele câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite ar fi cuțitul de aur al echipei galbene condusă de Chef Alexandru Sautner. Se pare că Alexandru Helju a pus mâna pe cecul în valoare de 30.000 de euro și pe trofeul emisiunii de la Antena 1.

sursă foto: @viperelevesele
sursă foto: @viperelevesele

„Alexandru Heljiu cuțitul de aur de la echipa galbenă Chef Alexandru Sautner”

„Ooo, nu ma asteptam 😳 Credeam ca Luca o sa castige. Multumesc!”

„Într-o postare de a lui Richard de pe tik tok apare și Alexandru în echipa lui de bucătari de la Retroscena”.

„Poate l-a angajat, dar nu inseamna neaparat ca a castigat el. Din cate stiu stagiul la Retroscena il face castigatorul doar dupa ce se difuzeaza finala la tv. Au scris multi pe net ca Luca ar fi castigat”, au fost o parte din comentariile utilizatorilot.

 

Cine este Cosmina Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Drama prin care a trecut în timpul competiției de la Pro TV

Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit de când mă știu”

