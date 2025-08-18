Sora lui Andrei Perneș, dezvăluiri dureroase la 6 luni de la moartea fostului concurent de la Mireasa. Cum i-a apărut în vis și ce semn a primit de la el

Au trecut șase luni de când Andrei Perneș, fostul concurent Mireasa, s-a stins din viață. Deși timpul a trecut, familia încă nu a depășit tragedia. Recent, sora lui Andrei, Andrada, a făcut câteva noi declarații. Se pare că tânăra nu poate uita de fratele său, care adesea îi apare în vis și îi transmite numeroase semne. Cum și-a visat Andrada fratele?

Fostul finalist al sezonului 5 Mireasa a murit în data de 19 februarie, în urma unui accident rutier. Impactul a fost puternic, iar Andrei nu a mai avut nicio șansă. Au trecut șase luni de când tânărul s-a stins din viață, însă familia încă nu l-a uitat. Acesta le apare în vise și le transmite numeroase mesaje.

„Am primit semne de la el”

Andrei Perneș devenise cunoscut publicului larg după participarea sa la show-ul matrimonial Mireasa, unde a cucerit inimile telespectatorilor. A fost unul dintre cei mai apreciați concurenți și a reușit să ajungă în finala sezonului 5 alături de fosta sa soție, Sabrina. În urma lui, Andrei a lăsat multă durere și multe cuvinte încă nerostite.

Acum, la 6 luni de la moartea lui Andrei, Andrada face mărturisiri emoționante. Tânăra vizitează aproape zilnic mormântul fratelui său și încă nu poate realiza faptul că acesta nu o să se mai întoarcă niciodată acasă.

În cele șase luni de când Andrei Perneș a plecat dintre noi, Andrada spune că a primit numeroase semne din lumea de dincolo de la el. Îl visează destul de des și simte că îi este alături.

„Am primit semne de la el. Îl visez destul de des, în doar două vise a și vorbit cu mine, iar în rest e doar prezent, ceea ce îmi arată că este lângă mine. A fost o situație chiar la o săptămână sau două după înmormântare. În momentul în care am aflat de toată tragedia, eram în drum spre Maramureș. După ce am aflat, m-am oprit într-un loc să mă calmez și să mă întorc către Cluj. După două săptămâni, m-am oprit în același loc și am vorbit puțin cu el, de fiecare dată când trec pe acolo mă opresc. Știu că am stat puțin, iar când am pornit mașina, m-am uitat către cer și am zis „Te iubesc.” Drumul pe care mergeam era lung, fără niciun obstacol, și brusc s-au aprins în bord indicatoarele, mașina a început să sune și să frâneze automat, deși nu era nimic în față. A fost un semn de la el”, a mărturisit Andrada, potrvit spynews.ro.

„Îl vedeam serios, fără să zâmbească”

De asemenea, Andrada a mai mărturisit că deși își visează des fratele, de foarte puține ori acesta vorbește cu ea. Mereu apare serios, fără să zâmbească și analizează tot ce s-a întâmplat. Mai mult, tânără a mai mărturisit că își simte mereu fratele aproape.

„Nu mi-a spus ceva anume în vise. Unele au fost doar prezența lui acolo. Într-un vis, mi-a zis că-mi va cumpăra o mașină, încă aștept să mi-o ia, iar în altul îmi dădeam seama că murise, dar nu aveam puterea să-l întreb. Era cu telefonul în mână și l-am întrebat parola, gândindu-mă în subconștient de ce nu mi-a spus înainte să plece. Am încercat să accesăm telefonul pentru poze, dar nu am reușit. Am reușit doar să am acces la Instagram, acum este în posesia mea. Am încercat să opresc comentariile. În rest, în vise nu vorbește. În majoritatea viselor îl vedeam serios, fără să zâmbească, doar analiza situația și stătea serios”, a mai spus Andrada.

