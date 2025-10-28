Cum arată acum mormântul lui Andrei Perneș. Gestul impresionant făcut de familia fostului concurent de la Mireasa

Au trecut 8 luni de la moartea fulgerătoare a lui Andrei Perneș. Tânărul de 29 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier. Familia și cel care l-au iubit îi simt lipsa constant, iar locul de veci al acestuia este dovada clară că nu trece zi fără ca mormântul să nu fie vizitat.

Andrei Perneș a murit în dimineața zilei de 19 februarie 2025, după ce a fost implicat într-un grav accident rutier pe raza localității Bunești, județul Cluj. Vestea morții sale a îndoliat o întreagă comunitate, iar familia acestuia nu poate accepta nici acum ideea că nu-l vor mai vedea niciodată. În memoria lui, cei dragi i-au făcut un monument funerar impresionant.

Ce a apărut la mormântul lui Andrei Perneș

Tânărul de 29 de ani își doarme somnul de veci în comuna natală, în Zalău. Părinții și sora lui Andrei Perneș s-au ocupat și au făcut eforturi financiare pentru a-i face tânărului un mormânt spectaculos.

Crucea funerară a fost înlocuită cu o bucată de mari dinmeniuni de marmură neagră – pe care este gravată silueta lui Andrei, iar locul de veci este acoperit cu o placă din același material. Mormântul a fost ornat cu o carte de mari dimensiuni pe care este gravat un mesaj emoționant.

„Plecat pe devreme, dar lăsând în urmă lumină, zâmbete și amintiri neprețuite. Un suflet vesel, plin de viață, care va rămâne nemuritor în inimile noastre”, este mesajul scris pe mormântul lui Andrei Perneș.

Andrei Perneș a devenit cunoscut odată cu participarea sa în show-ul matrimonial ”Mireasa”, sezonul 5, în urma căruia s-a căsătorit cu Sabrina Imbrea. Ceri doi au trăit o poveste de dragoste intensă, însă au divorțat la puțin timp de la terminarea emisiunii.

„Totul în viaţă asta e temporar. Viaţa se schimbă, oamenii vin şi pleacă, iar anotimpurile nu sunt eterne. Aşa că prin orice ai trece în acest moment, adu-ţi mereu aminte că situaţia din prezent nu este destinaţia ta finală. Nu renunţa niciodată”, este unul dintre mesajele postate de tânăr înainte de a avea accidentul rutier.

