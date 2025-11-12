Acasă » Știri » Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui

De: Alina Drăgan 12/11/2025 | 13:13
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului /Foto: Instagram

Au trecut nouă luni de când Andrei Perneș s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de numai 28 de ani, în urma unui tragic accident rutier. În urma celor întâmplate au apărut numeroase ipoteze și s-a vehiculat chiar ideea unei sinucideri. La nouă luni după ce Andrei a murit, sora acestuia rupte tăcere. Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului?

Andrei Perneș devenise cunoscut publicului larg după participarea sa la show-ul matrimonial Mireasa, unde a cucerit inimile telespectatorilor. A fost unul dintre cei mai apreciați concurenți și a reușit să ajungă în finala sezonului 5 alături de fosta sa soție, Sabrina. Avea toată viața înainte, însă a sfârșit tragic.

Andrei Perneș a murit în data de 19 februarie 2025, în urma unui accident rutier. Impactul a fost puternic, iar tânărul nu a mai avut nicio șansă. Au trecut nouă luni de când acesta s-a stins din viață, însă familia încă nu l-a uitat.

Sora lui Andrei Perneș, Andrada, a vorbit pentru prima dată, la nouă luni după moartea fratelui ei, despre cauzele tragicului accident. Aceasta a infirmat ipoteza sinuciderii și spune că el nu ar fi recurs niciodată la un asemenea gest.

Mai mult, Andrada a vorbit despre cauzele accidentului, dar și despre greșeală fatală pe care Andrei Perneș a făcut-o. Tânăra a spus că fratele ei a adormit la volan, iar potrivit martorilor lipsa centurii de siguranță i-a fost fatală.

„Nu a fost vorba de suicid, nu era capabil de asta. La fel și telefonul. Într-adevăr, e posibil să fi avut și telefonul, doar că nu îl folosea. Ca niciodată, nu înțeleg ce și cum, el era foarte obosit, a adormit la volan. Nu a fost distras neapărat de telefon, ci a adormit la volan.

El a avut două opriri pe parcursul drumului, iar ultima oprire a avut-o cu 6 minute înainte să facă accidentul și nu și-a mai pus centura. Ăsta a fost și motivul principal pentru care eu tind să cred că nu a mai avut nicio șansă. Dacă avea centura, poate supraviețuia. Noi am vorbit și cu cei care erau în spatele lui cu mașinile și au spus că mergea cu viteza normală și deodată a ieșit lin de pe drum și a intrat într-un parapet”, a mărturisit Andrada Perneș, la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

