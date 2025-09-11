BREAKING | Alex Dobrescu merge la închisoare! Ce pedeapsă a primit tatăl copiilor Cristinei Cioran

Lovitură pentru Alex Dobrescu! Acesta se află de câteva luni bune în arest, iar acum a aflat și decizia magistraților. Fostul partener al Cristinei Cioran a fost condamnat la închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Mai mult decât atât, el este obligat să plătească statului o sumă de bani. Află, în articol, toate detaliile!

Miercuri, 10 septembrie 2025, Alex Dobrescu a fost condamnat închisoare cu executare într-un dosar de trafic intern de droguri de mare risc. Acesta este acuzat că ar fi vândut substanțe interzise și ar fi câștigat 4.900 lei. Atât banii, cât și mai multe bunuri pe care tatăl copiilor Cristinei Cioran le-ar fi folosit în activitatea ilegală au fost confiscate de anchetatori.

Ce pedeapsă a primit Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran

Tribunalul București a stabilit sentința pentru Alex Dobrescu. Tatăl copiilor Cristinei Cioran a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, fiind acuzat de trafic de droguri de mare risc. De asemenea, el este obligat să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 7.000 lei.

Totuși, decizia instanței nu este definitvă. Așadar, Alex Dobrescu are dreptul să depună o contestație. În acest caz, fostul partener al vedetei va rămâne sub măsura arestului preventiv până la sentința definitivă.

„(…) condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ‘trafic intern de droguri de mare risc’ în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 alin. (2) din Codul penal, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU perioada reținerii de 24 ore din perioada 04.03.2025 (ora 21:35) – 05.03.2025 (ora 21:35), precum și perioada arestării preventive de la 05.03.2025 la zi. În baza art. 399 alin. (1) din Codul de procedură penală, menține măsura arestării preventive dispusă față de inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU prin încheierea din data de 5.03.2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti în dosarul nr. 7635/3/2025, mandat de arestare preventivă nr. 120/UP/5.03.2025, până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri”, se arată în decizia instanței.

Între timp, Cristina Cioran se concentrează pe creșterea celor doi copii pe care îi are cu Alex Dobrescu – Ema și Max. În urmă cu doar câteva luni, vedeta s-a mutat în Constanța, alături de mama sa, care o sprijină necondiționat.

