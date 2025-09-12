Cristina Cioran, prima reacție după ce Alex Dobrescu a fost condamnat la închisoare: „Vedem ce...”

Cristina Cioran, prima reacție după ce Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, a fost condamnat la patru ani de închisoare. Vedeta a luat o decizie importantă după ce a aflat că acesta va petrece patru ani în spatele gratiilor.

Cristina a făcut primele declarații după ce Alex Dobrescu a fost condamnat la patru ani de închisoare, după ce a fost cercetat pentru trafic de substanțe de mare risc. Bărbatul a fost arestat preventiv primăvara trecută, la scurt timp după ce a devenit tată pentru a doua oară. La mai puțin de un an de la prinderea sa, și-a aflat sentința.

Cristina Cioran a făcut primele declarații după ce a aflat că tatăl copiilor săi își va petrece următorii patru ani în spatele gratiilor. Vedeta a spus că a aflat vestea, dar nu are nimic de comentat despre acest subiect. A mai adăugat că, de acum înainte, se va concentra pe creșterea și educația copiilor săi.

”Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! Nu am ce să comentez! Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi!”, a declarat Cristina Cioran.

Instanța a făcut publică motivarea deciziei în cazul sentinței lui Alex Dobrescu. Tatăl copiilor Cristinei Cioran este obligat să achite suma de 7.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar anchetatorii i-au confiscat mai multe bunuri, inclusiv suma de 4.900 de lei care rezultă din această activitate.

”(…) condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ,,trafic intern de droguri de mare risc” în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie. In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 alin. (2) din Codul penal, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU perioada reținerii de 24 ore din perioada 04.03.2025 (ora 21:35) – 05.03.2025 (ora 21:35), precum și perioada arestării preventive de la 05.03.2025 la zi. În baza art. 399 alin. (1) din Codul de procedură penală, menține măsura arestării preventive dispusă față de inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU prin încheierea din data de 5.03.2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti în dosarul nr. 7635/3/2025, mandat de arestare preventivă nr. 120/UP/5.03.2025, până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri”, este decizia instanței.

