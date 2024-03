Cum arată casa în care locuiește Mugur Mihăescu. Vila din Pipera are piscină interioară și gazon pe acoperiș

Mugur Mihăescu (56 de ani) locuiește, în prezent, alături de soța sa într-o vilă din Pipera. Cei doi au început să o construiască în anul 2004, iar în urmă cu aproape 3 ani, actorul avea în plan să o vândă sau să o închirieze. Casa din partea de nord a Capitalei are piscină interioară, gazon pe acoperiș, dar și o grădină generoasă. În galerie se află imagini cu locuința actorului din grupul de umor „Vacanța Mare”, iar mai jos se află detalii.

Mugur Mihăescu locuiește, alături de soția sa, Rodica Mihăescu, într-o vilă din Pipera estimată la valoarea de 800.000 de euro. În urmă cu 3 ani, celebrul actor din grupul de umor „Vacanța Mare” avea în plan fie să o vândă, fie să o închirieze. Motivul îi rostise chiar el, spunând despre casă că „i-a rămas prea mare”, după ce fiica lui, Ivona, s-a stabilit în Marea Britanie.

În anul 2004, actorul începuse, alături de partenera de viață, să pună cărămidă peste cărămidă, pentru a ridica actuala vină dintr-un cartier select din Pipera. Actorul în vârstă de 56 de ani formează un cuplu sudat, de peste trei decenii, cei doi alegând să își formeze o familie. Astfel că, în urmă cu 20 de ani, alegeau să facă primii pași în a construi un bun propriu, în cartierul bucureștean. Anii au trecut, iar în pandemie își arătase intenția de a se muta din casa respectivă.

Vila din Pipera ar fi estimată la valoarea de 800.000 de euro. Proprietatea de câteva sute de metri pătrați a fost amenajată după bunul plac, fiind îngrijită, de altfel, de întrega familie. Mai mult decât atât, casa are gazon pe acoperiș, dar și o grădină generoasă.

Totodată, casa a mai suferit câteva modificări, aspect despre care a vorbit însuși actorul. De exemplu, au dorit să o renoveze, aspect discutat în pandemie. Vila din Pipera, în care locuiește Mugur Mihăescu, are mai multe camere și băi, dar și o sufragerie cu șemineu. De altfel, au ales să decoreze spațiile cu tablouri, iar pentru partea ce ține de „funcționalitatea” spațiului au ales să amplaseze o canapea din piele, dar și mobilă luxoasă.

Au ales să amenajeze o piscină interioară, iar grădina generoasă este „invadată” de copaci și flori. De altfel, actorul a ales să aibă grijă de o livadă, dar și de o grădină unde sunt cultivate legume. La ultimul nivel al vilei, unde este amplasată zona de terasă, actorul a ales să planteze iarbă. Totodată, a mai precizat faptul că a asfaltat 330 de metri de stradă, alături de câțiva vecini. În acte, însă, figurează că ar fi fost reabilitată de primărie, susținea actorul într-un interviu la Acces Direct.

„Am gazon și pe casă. Văzută de sus, casă mea este doar o pată verde. Nu are acoperiș, la ultimul nivel este o terasă pe care am plantat iarbă. Am o grădina cu livadă imensă, cu roșii, zarzavat și tot felul de legume. Mi-am asfaltat stradă pe banii mei, 330 de metri de stradă. Eu și niște vecini am strâns bani și am asfaltat-o în întregime. Bineînțeles că figurează că și cum ar fi fost reabilitată de primărie”, spunea actorul.