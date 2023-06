Mugur Mihăescu, dezvăluiri emoționante din perioada „Vacanța Mare”. Cum a fost debutul pe micile ecrane: „A fost o celebritate frumoasă și muncită”

Mugur Mihăescu, unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți actori din România, împlinește astăzi, 2 iunie, vârsta de 56 de ani. „Garcea”, așa cum îl știe o țară întreagă, datorită personajului care l-a consacrat în celebrul grup de umor „Vacanța Mare”, și-a amintit cu nostalgie anii de glorie și cum l-a afectat celeritatea. Despre toate acestea a povestit în cadrul unui interviu recent.

Personajele emblematice „Garcea” și „Leana” l-au adus pe Mugur Mihăescu în atenția publicului, în urmă cu mulți ani. Cele două personaje au scris istorie în lumea serialelor din România, iar Mugur Mihăescu a ajuns rapid la inimile românilor.

În ultimii ani, actorul s-a retras din lumina reflectoarelor, iar aparițiile lui pe micile ecrane au fost din ce în ce mai rare. De curând, Mugur Mihăescu a luat prin surprindere pe toată lumea când a declarat că intenționează să intre în politică. Cu toate acestea, actorul nu poate uita perioada de debut care a venit la pachet cu celebritatea. În cadrul unui interviu, Mugur Mihăescu s-a destăinuit și a vorbit despre cum l-a afectat notorietatea pe care a câștigat-o acum aproximativ două decenii.

Mugur Mihăescu rememorează anii de glorie: „Viața m-a surprins totuși”

Actorul și-a amintit de momentele în care oamenii începuseră să-l recunoască pe stradă și să-i ceară cât mai multe autografe. Însă, vizibilitatea și priza la public nu l-au schimbat, pentru că susține că totul a venit în urma muncii și perseverenței sale, și nu de peste noapte.

„Noi am cunoscut celebritatea pas cu pas, nu am fost luați din ‘apă caldă’ și aruncați în ‘apă rece’. Am crescut organic, cum se spune la ora actuală. A fost o celebritate frumoasă și muncită. Când vedeam sălile arhipline nu mă gândeam la celebritate, mă gândeam doar cum să le aducem și mai mult.

Celebritatea nu are cum să ți se ‘urce’ la cap dacă vine pas cu pas. Prin anii 2001, 2002 îmi aduc aminte că nu puteam să ies cu fata la plajă că trăgeau oamenii de mine ca la poza cu maimuța. Mă încerca și o oarecare fobie când ieșeam în mulțime, dar îmi și plăcea să fiu acolo. Dar viața m-a surprins totuși, mi-a dat o altă șansă”, a declarat actorul pentru FANATIK.

