Cum se înțelege Mugur Mihăescu cu iubitul fiicei lui, Ivona: „Eu sper să…”

Mugur Mihăescu nu are nevoie de prea multe prezentări. Despre cariera lui se cunosc foarte multe detalii, însă puţini sunt cei care ştiu lucruri despre viaţa sa personală. Actorul a încercat să fie discret atunci când vine vorba de persoanele dragi, însă, în cadrul unui interviu recent şi-a deschis sufletul şi a făcut dezvăluiri despre relaţia pe care o are cu fiica sa, dar şi cu iubitul acesteia.

Mugur Mihăescu este unul dintre cei mai populari și îndrăgiți actori de comedie din România. Şi-a început cariera în 1988 şi a devenit cunoscut în urma rolurilor pe care le-a interpretat în „Vacanța Mare”. Cine nu își aduce aminte de celebra replică „’Nă seara!”, salutul de la începutul fiecărui episod din seria „Garcea”.

Deși Mugur Mihăescu este cunoscut publicului larg, puțini știu că actorul are o fiica superbă și o soție care îi este alături de peste două decenii. În cadrul podcastului Acasă la Măruţă, comediantul şi-a adus aminte cu multă emoţie de momentul în care a cunoscut-o pe partenera sa.

„Suntem de 30 de ani împreună. În anul 1994 ne-am luat. Au trecut 40 de când ne cunoaștem și 30 de când suntem împreună. Ne cunoaștem din liceu. Tot ce contează este să fii fericit. Fiecare trebuie să simtă care este rolul lui pe pământ. Dacă tu te consideri fericit așa și după nu regreți, înseamnă că ți-ai atins scopul vieții. Eu mi l-am atins așa. Se întâmplă să fie relații care durează, dar și relații care nu durează. În 2024 se împlinesc 30 de ani de căsnicie’, i-a povestit Mugur Mihăescu lui Măruță.

Cum se înţelege Mugur Mihăescu cu fiica lui

Fiica lui Mugur Mihăescu are 25 de ani. Tânăra a terminat liceul în România, însă, ulterior a decis să se mute în Marea Britanie, acolo unde şi-a continuat studiile în administrarea afacerilor. Părinţii săi au susţinut-o întotdeauna şi sunt extrem de mândri de tot ce a reuşit să realizeze până în prezent.

Şi în plan personal, Ivona este împlinită, după cum a dezvăluit chiar tatăl ei. Mugur Mihăescu a declarat că are o relaţie bună cu fiica lui, dar şi cu iubitul acesteia.

„Ivona are 25 de ani și are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră. Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare! Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți. Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie. Să fie femeia aia… să fie cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-ncoa`, să fie mândră, să știe să ierte, să știe să pedepsească.

E cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit viața. Și cum a șlefuit-o soția mea… o venerez pentru asta. Am contribuit și eu. Nu mult, dar cât am putut să contribui”, a mai spus Mugur Mihăescu în cadrul podcastului.