Scara PSL: sistemul de rating al „looksmaxx”-erilor pe care îl folosesc acum toți adolescenții

Ești „mid high-tier normie” sau „subhuman”? Ghidul de atractivitate devenit viral pe TikTok promite să măsoare frumusețea cu o precizie aproape matematică — dar în realitate spune mult mai multe despre nesiguranțele generației tinere decât despre trăsăturile lor fizice.

S-au dus vremurile în care tinerii cereau pe Facebook „un like pentru un rating”. Pentru adolescenții de azi, ratingul fizic nu mai e un simplu joc de social media, ci un întreg limbaj construit de comunități online obsedate de estetică. Dacă altădată „drăguț” sau „mișto” erau suficiente, acum etichetele sună a ierarhii rigide dintr-un laborator suprasaturat de teorii: „high-tier Becky”, „low-tier normie”, „Chadlite” sau chiar „subhuman”. Termeni care, odată ajunși pe TikTok, au devenit virali.

Cum funcționează PSL și de ce e peste tot

PSL (o denumire moștenită de pe forumuri incel precum PUAHate și Lookism) este un sistem complex de evaluare a atractivității, folosit de grupurile cunoscute ca looksmaxxeri. Scorul se acordă după patru criterii: armonia trăsăturilor, dimorfismul sexual, unghiurile feței (corelate cu procentul de grăsime) și o serie de detalii precum pielea, sprâncenele sau forma dinților.

Rezultatul este o clasificare dură: bărbații pot fi „subhuman”, „low-, mid- sau high-tier normie”, „Chadlite” sau „Chad”; femeile devin „Becky”, „high-tier Becky” sau „Stacy”. TikTok a transformat acest sistem într-un fenomen mainstream. „Toți de vârsta mea știu de el”, spune Xavier, 17 ani, din New York. „E ceva de care se face mișto, dar pe care toți îl folosesc.”

Cercetătorii avertizau încă din 2023 că această terminologie normalizează ideologii incel și creează o presiune imensă asupra tinerilor, relatează GQ Magazine.

Perfecțiune cu orice preț: când ratingul devine obsesie

Deși PSL pretinde obiectivitate, rating-urile sunt date de adolescenți pe internet, așa că sunt subiective, fluctuante și adesea răutăcioase. Totuși, tinerii ajung să-și analizeze defecte pe care altfel nu le-ar fi observat niciodată.

În teorie, scorul PSL se poate converti într-un rating din viața reală prin adăugarea a până la două puncte pentru „valoarea de piață sexuală”, care ține cont de statut, bani, popularitate, înălțime sau job. Unii includ chiar și mărimea organelor genitale.

Deși pare o pseudo-știință, mulți tineri o iau extrem de în serios. Există aplicații dedicate, servicii de rating plătite și chiar ghiduri complete de „softmaxxing” și „hardmaxxing” — adică de la îngrijirea sprâncenelor cu ulei de ricin, până la operații de maxilar, reducție bucală sau tratamente cu peptide.

În spatele jargonului ironic rămâne o realitate îngrijorătoare: tinerii își măsoară valoarea în unghiuri faciale și scoruri inventate pe forumuri, într-o lume în care frumusețea pare brusc cuantificabilă, iar insecuritățile lor, ușor de exploatat.

