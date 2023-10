Mugur Mihăescu își mărită fata, dar nu oricum: Vacanța Mare, OUT de la eveniment, iar Garcea i-a cerut miresei: ”Să uite numele meu!”

Mugur Mihăescu este ferm decis! „Vacanța Mare” nu va avea ce să caute la nunta fiicei sale, Ivona, în vârstă de 26 de ani. Chiar dacă încă nu se cunosc data și locul la care va avea loc marele eveniment, Garcea, alias Mugur Mihăescu, știe deja că el și colegii săi din echipa producției care a rupt gura târgului în primii ani de după Revoluția din 1989 nu vor fi prezenți acolo din postura de vedete.

Iar decizia nu i s-a părut niciun moment dificilă, chiar dacă la mijloc s-au aflat două dintre personajele sale de suflet, cu care Mugur Mihăescu, ajuns între timp la 56 de ani, a făcut istorie și la televiziune, și pe diverse scene din țară, cu ocazia unor mari turnee.

Așa că Radu Pietreanu, cel care i-a dat cândva viață personajului Costel, sau Florin Petrescu, cel pe care o țară întreagă l-a îndrăgit sub chipul personajului Axinte, ca și Leana și Garcea, toate acestea sub umbrela trupei „Vacanța Mare”, nu se vor da în stambă la nunta anului.

„Nu știu când voi fi socru mic, fiindcă nu s-a stabilit nimic. Dar știu că și personajele de acolo nu vor apărea la nunta respectiva. E nunta lor, nu a mea, vor fi amintirile lor, nu ale mele”, sună argumentul forte al socrului mic pentru CANCAN.RO.

Cel supranumit „Garcea” crede cu tărie că schimbarea generațiilor este un lucru bun!

Mugur „Garcea” Mihăescu e de părere că fiecare generație are motivele sale de distracție și face alegeri proprii, pe care e mai mult decât încântat să le respecte, fără a exista vreo supărare, cât de mică, între tată și fiică.

„Îmi doresc ca Ivona să facă uitat numele de Mugur Mihăescu și să-l impună pe al ei. Doar la notorietate mai are să mă întreacă, în rest a trecut peste mine la toate celelalte capitole, deșteptăciune, frumusețe interioară, șansă în viață!”, descrie fericitul tătic situația actuală a unei eventuale comparații între generații.

Va exista însă și ocazia unei mici „revanșe”, fiindcă „Garcea” poate reapărea oricând, cu ocazia unor petreceri mult mai intime, la nivelul familiei restrânse.

„Vor mai exista chefuri în familie în care se vor ivi destule ocazii să ne distrăm și în compania lui Garcea. Am mai făcut-o și o s-o mai facem, fără îndoială”, mai spune același Mugur Mihăescu.

Cât privește modul în care a avut loc prima întâlnire cu viitorul său ginere, Garcea s-a ferit să dea amănunte.

Mugur Mihăescu își tratează viitorul ginere ca pe „propriul său copil”!

„Poate oi fi sesizat un mic tremur în voce la prima noastră întâlnire. Și spun asta ca să mă distrez! Însă, sincer vă spun, că am deplină încredere în alegerile Ivonei. Nu am stat niciodată să-mi conturez în imaginație cum ar trebui să arate cel care va cuceri inima fiicei mele. Mi-a fost de ajuns să aflu că face parte, ca și mine din zodia Gemenilor! Îl consider deja ca pe copilul meu”, adaugă cu stilul său binecunoscut cel supranumit Garcea.

Tot el a adăugat că alesul Ivonei i-a mai făcut impresia unui „bărbat cu capul pe umeri”. Și lui, și soției sale, Rodica Mihăescu.

„Nu pot spune că l-am simțit timid în relația cu tata socru, ci mai degrabă mi-a făcut impresia unui bărbat cu capul pe umeri”, sună caracterizarea părintelui viitoarei mirese.

Fiica sa, Ivona, a fost recentă cerută de soție, în Anglia, acolo unde trăiește de ani buni, de prietenul său, Vlad Gabura. Ea a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu inelul de logodnă primit deja!

Până la marele eveniment din familie, Garcea a simțit nevoia să iasă iar în fața fanilor săi, și nu numai. El va realiza curând pe rețelele sociale, inclusiv pe Youtube și TikTok, o emisiune intitulată „Zâmbetul democrației”, care va difuzată săptămânal, duminica, de la ora 21.00.

