Sărbătoare mare în familia lui „Garcea”. Mugur Mihaescu își duce fata la altar

Este bucurie mare în familia lui Mugur Mihăescu. Ivona Mihăescu, fiica actorului, s-a logodit cu alesul inimii sale. Momentul emoționant al cererii în căsătorie a avut loc într-un oraș cu o însemnătate aparte pentru cei doi îndrăgostiți.

Recent, Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, a trăit una dintre cele mai emoționante experiențe. Tânăra de 25 de ani s-a logodit cu Vlad Gabura, iubitul alături de care va începe un nou capitol din viața ei.

În ce oraș a fost cerută în căsătorie Ivona Mihăescu, fiica actorului Migur Mihăescu

În urmă cu ceva vreme, după terminarea liceului Gheorghe Lazăr din București, Ivona a decis să urmeze cursurile unei facultăți de prestigiu din Marea Britanie, unde, de altfel, s-a stabilit. A absolvit facultatea din Bath, unde a studiat Administrarea Afacerilor, iar în prezent lucrează la o firmă de imobiliare de aici și de peste Ocean.

Dacă pe plan profesional totul a mers conform planurilor, pe plan sentimental lucrurile încep să prindă și aici contur. De curând, Ivona a fost cerută în căsătorie de Vlad Gabura. Cererea în căsătorie a avut loc în orașul unde cei doi s-au cunoscut, orașul care le-a devenit a doua casă. Momentul plin de emoție a fost făcut public pe rețelele de socializare, acolo unde Ivona s-a afișat purtând inelul de logodnă: „Logodită în orașul în care a început totul‘, a scris Ivona, pe Instagram

Reacția prietenilor virtuali a fost pe măsura fericirii celor doi îndrăgostiți: „Felicitări dragilor!!!/ Să fiți fericiți până la adânci bătrâneți!!! / Ne-ați emoționat până la lacrimi / Superbbbb! / Felicitări! Vă iubesc!!!!! / Ce mă bucur pentru voi! Felicitări”, frumoșilor!!’, au fost doar o parte din comentariile primite pe Instagram.

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Mugur Mihăescu a vorbit despre relația pe care o are cu viitorul lui ginere. Se pare că Vlad Gabura îi este pe plac, ba mai mult de atât, actorul a declarat că se înțeleg ca doi frați.

„Ivona are 25 de ani și are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră. Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare! Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți. Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie. Să fie femeia aia… să fie cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-ncoa`, să fie mândră, să știe să ierte, să știe să pedepsească. E cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit viața. Și cum a șlefuit-o soția mea… o venerez pentru asta. Am contribuit și eu. Nu mult, dar cât am putut să contribui”, a spus Mugur Mihăescu în cadrul podcastului.

