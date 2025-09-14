Cum s-a îmbrăcat soția lui Mugur Mihăescu la nunta fiicei sale. Soacra mică, apariție demnă de covorul roșu!

Soția lui Mugur Mihăescu a strălucit la nunta fiicei sale. Rodica este o prezență rară în showbiz, iar de această dată a impresionat cu apariția sa. A fost o zi specială pentru întreaga familie, iar emoțiile au fost la cote maxime. La un moment dat, soacra mică nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Vezi, în articol, ce moment a emoționat-o, dar și ce ținută a purtat!

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, Ivona Mihăescu și alesul inimii sale, Vlad Gabura, și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cununia civilă a fost în luna iunie, iar acum a avut loc și cea religioasă. Încă de ieri, CANCAN.RO a prezentat imagini și informații importante despre evenimentul special. Cei doi miri au pus la punct chiar și cele mai mici detalii pentru ca evenimentul să fie unul de poveste. Tânăra a ales o rochie de mireasă de-a dreptul impresionantă, croită special pentru ea.

Cum a apărut soția lui Mugur Mihăescu la nunta Ivonei

Fiica lui Mugur Mihăescu a trăit unul dintre cele mai importante momente din viața ei și anume, cununia religioasă. Înconjurată de familie și o mulțime de invitați, Ivona a pășit spre altar cu emoții, într-un decor de poveste, la brațul bărbatului care o face fericită.

Ivona și-a dorit o nuntă cu tradiții. Acestea s-au desfășurat acasă, înainte de cununia religioasă, alături de persoanele mai apropiate. În imaginile făcute publice de Axinte, apare și soția lui Mugur Mihărescu. Rodica a impresionat cu ținuta sa. A ales o rochie foarte elegantă, cu detalii strălucitoare.

Axinte a surprins câteva momente emoționante cu Ivona si mama sa. Cântăreața le-a cântat o melodie specială, iar cele două s-au îmbrățișat și au dansat împreună. La un moment dat, Rodica nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

De asemenea, soția lui Mugur Mihăescu a fost prezentă la pusul voalului. A urmărit întreaga scenă emoționantă, iar când a venit timpul să rupă turta, Rodica a ajutat-o pe nașa. Calebrul actor nu a lipsit nici el de la aceste momente speciale.

După tradiții, a urmat cununia religioasă, iar mai apoi s-au îndreptat cu toții către restaurantul, unde a avut loc petrecerea. Sute de invitați, printre care nume cunoscute din cercurile selecte ale Capitalei, au venit să fie alături de Ivona și Vlad.

