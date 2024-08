Garcea a investit milionul de euro în „palatul” din Pipera și nu se oprește aici! CANCAN.RO are dovada: Mugur Mihăescu n-are frână!

Actorul Mugur Mihăescu a cunoscut celebritatea, dar și gustul banului datorită proiectului de televiziune Vacanța Mare. Garcea trăiește o viață fără griji și se bucură de momentele petrecute alături de soție în vila lor din Pipera estimată la aproximativ un milion de euro. Actorul a spus că și-a făcut casa după bunul plac și a investit atât bani, cât și suflet în ea. Dacă arunci o privire în impozanta casă, realizezi cât de mult a investit actorul în ea. A renovat-o în pandemie, dar nu a fost, se pare, pe deplin mulțumit de modificări. Iată cum l-a surprins CANCAN.RO pe Garcea.

Mugur Mihăescu a făcut ce i-a plăcut și a dat viață unora dintre cele mai emblematice personaje de la noi. Garcea sau Leana sunt printre cele mai cunoscute, și nu există persoană să nu fi auzit măcar o dată de ele. Din proiectele sale în televiune a câștigat sume frumoase, dar și afacerile i-au rotunjit veniturile. De asemenea, Mugur Mihăescu deține trei pub-uri în Centrul Vechi din București. Toate acestea l-au ajutat să-și construiască impozanta vilă din cartierul Pipera, de care este foarte mândru. Și, se pare că și în momentul de față, actorul se ocupă de ea.

Garcea are grijă de „palatul” de un milion de euro

CANCAN.RO l-a surprins pe Mugur Mihăescu în timp ce ajungea în parcarea unui magazin de bricolaj. Actorul și-a parcat mașina destul de aproape de intrare, apoi s-a dat jos rapid. Îmbrăcat într-o cămașă bleu, o pereche de pantaloni trei sferturi și încălțat în adidași, Mugur Mihăescu s-a îndreptat către intrarea magazinului. Garcea a purtat și o șapcă pe cap care îi venea foarte bine. Parcă timpul a rămas în loc pentru actorul care recent a împlinit 57 de ani, dar arată mult mai tânăr. Cu aceeași siluetă filiformă și tatuajele la vedere, Mugur Mihăiescu nu a avut cum să treacă neobservat.

După aproximativ o oră și jumătate, timp în care s-a interesat de ce avea nevoie și a analizat atent oferta, Mugur Mihăiescu a ieșit din magazin și s-a îndreptat către mașină. Dacă ne luăm după zâmbetul pe care îl avea în momentul în care s-a întors la mașină, putem spune că fostul coleg al lui Radu Pietreanu a fost mulțumit de alegerile pe care le-a făcut.

Mugur Mihăescu are una dintre cele mai impozante vile din Pipera

Mugur Mihăescu și soția sa, Rodica, locuiesc într-o vilă de lux din cartierul Pipera din București. În urmă cu aproximativ trei ani, actorul spunea să vrea să vândă sau să închirieze casa, pe motiv că „i-a rămas prea mare”, după ce fiica lor stabilit în străinătate.

Vila de lux a fost construită de actor de la zero în anul 2004. De-a lungul timpului, casa din Pipera a lui Mugur Mihăescu a suferit mai multe modificări, chiar în pandemie actorul a dezvăluit că era decis să o renoveze. Are mai multe dormitoare și băi, o sufragerie mare cu șemineu, decorată cu multe tablouri, cu mobilă de lux și o canapea din piele. Vila are la interior chiar și o piscină, iar pe acoperișul ei se află gazon de iarbă. Casa lui Mugur Mihăescu e înconjurată și de o grădină mare, de aproximativ 1000 de metri pătrați, plină de flori. Actorul are și o livadă, dar cultivă și legume.

