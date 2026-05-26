Ilie Dumitrescu se mândrește cu fiica lui. Cât de frumoasă este Mayra

Ilie Dumitrescu este un tată mândru. Recent, fiica sa, Mayra-Daria Dumitrescu, a absolvit facultatea, iar fostul fotbalist a stat alături de ea în momentul cel mare. A mers la festivitate și a așteptat-o cu un buchet superb de flori. Emoțiile au fost mari pentru ambii. Ilie Dumitrescu a postat și în mediul online câteva imagini de la festivitate, iar fanii i-au complimentat din plin fiica.

Ilie Dumitrescu are trei băieți și o fată din două căsnicii. Mezina familiei este Mayra-Daria Dumitrescu, iar recent aceasta a marcat un moment important pentru ea. A absolvit Facultatea de Studii Politice și Administrative (SNSPA), iar tatăl său nu a ratat festivitatea de premiere.

Ilie Dumitrescu a fost alături de fiica lui în ziua cea mare. Acesta și-a făcut apariția la Palatul Parlamentului, locația unde s-a ținut evenimentul, cu un buchet superb de trandafiri roz pe care i l-a oferit fiicei sale.

De asemenea, momentul a fost imortalizat și postat în mediul online, iar Ilie Dumitrescu s-a declarat un tată cât se poate de mândru. Mai mult, fanii acestuia au reacționat și ei și au complimentat-o din plin pe Mayra.

„Felicitări pentru absolvirea Facultății de Științe Politice! Sunt mândru de tine și te iubesc!”, a scris Ilie Dumitrescu, în mediul online.

Ilie Dumitrescu se mândrește cu fiica lui

Ilie Dumitrescu a mărturisit că a trăit emoții mari în ziua în care fiica sa a absolvit facultatea. Acesta a înțeles că Mayra se maturizează și nu mai este doar un copil. Este gata să pornească pe drumul ei în viață, iar fostul fotbalist este mândru de ea. De asemenea, Ilie Dumitrescu a mai precizat că Mayra își dorește să mai urmeze încă o facultate.

„Am trăit niște momente de nedescris. Este un sentiment aparte. Mayra este un copil deosebit. Am trăit sentimentul acela că fata ta se transformă ușor-ușor într-un adult, că a mai făcut un pas în dezvoltarea ei profesional (…) M-a sunat multă lume ca să mă felicite, iar eu le-am spus că-i aștept și eu să le întorc urările, pentru că abia atunci vor înțelege ce simt eu acum. Da, acum a terminat această facultate și mi-a spus că mai vrea să mai facă una”, a declarat Ilie Dumitrescu.

