Acasă » Știri » Ilie Dumitrescu se mândrește cu fiica lui. Cât de frumoasă este Mayra

Ilie Dumitrescu se mândrește cu fiica lui. Cât de frumoasă este Mayra

De: Alina Drăgan 26/05/2026 | 10:54
Ilie Dumitrescu se mândrește cu fiica lui. Cât de frumoasă este Mayra
Ilie Dumitrescu se mândrește cu fiica lui /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ilie Dumitrescu este un tată mândru. Recent, fiica sa, Mayra-Daria Dumitrescu, a absolvit facultatea, iar fostul fotbalist a stat alături de ea în momentul cel mare. A mers la festivitate și a așteptat-o cu un buchet superb de flori. Emoțiile au fost mari pentru ambii. Ilie Dumitrescu a postat și în mediul online câteva imagini de la festivitate, iar fanii i-au complimentat din plin fiica.

Ilie Dumitrescu are trei băieți și o fată din două căsnicii. Mezina familiei este Mayra-Daria Dumitrescu, iar recent aceasta a marcat un moment important pentru ea. A absolvit Facultatea de Studii Politice și Administrative (SNSPA), iar tatăl său nu a ratat festivitatea de premiere.

Ilie Dumitrescu a fost alături de fiica lui în ziua cea mare. Acesta și-a făcut apariția la Palatul Parlamentului, locația unde s-a ținut evenimentul, cu un buchet superb de trandafiri roz pe care i l-a oferit fiicei sale.

De asemenea, momentul a fost imortalizat și postat în mediul online, iar Ilie Dumitrescu s-a declarat un tată cât se poate de mândru. Mai mult, fanii acestuia au reacționat și ei și au complimentat-o din plin pe Mayra.

„Felicitări pentru absolvirea Facultății de Științe Politice! Sunt mândru de tine și te iubesc!”, a scris Ilie Dumitrescu, în mediul online.

Ilie Dumitrescu și fiica sa /Foto: Instagram

Ilie Dumitrescu se mândrește cu fiica lui

Ilie Dumitrescu a mărturisit că a trăit emoții mari în ziua în care fiica sa a absolvit facultatea. Acesta a înțeles că Mayra se maturizează și nu mai este doar un copil. Este gata să pornească pe drumul ei în viață, iar fostul fotbalist este mândru de ea. De asemenea, Ilie Dumitrescu a mai precizat că Mayra își dorește să mai urmeze încă o facultate.

„Am trăit niște momente de nedescris. Este un sentiment aparte. Mayra este un copil deosebit. Am trăit sentimentul acela că fata ta se transformă ușor-ușor într-un adult, că a mai făcut un pas în dezvoltarea ei profesional (…)

M-a sunat multă lume ca să mă felicite, iar eu le-am spus că-i aștept și eu să le întorc urările, pentru că abia atunci vor înțelege ce simt eu acum. Da, acum a terminat această facultate și mi-a spus că mai vrea să mai facă una”, a declarat Ilie Dumitrescu.

 

CITEȘTE ȘI:

Cu ce se ocupă Mayra, fiica preferată a lui Ilie Dumitrescu? ”Pe ea o iubesc cel mai mult”

Ea este Letiția, mama lui Toto! Ilie Dumitrescu și-a părăsit prima soție de dragul Letiției, copia fidelă a Monicăi Bellucci

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a spus Maria Dumitru de la Survivor despre Lucian Popa. Cum l-a atacat pe concurent, după ce a nominalizat-o: „Nu avea propria lui părere”
Știri
Ce a spus Maria Dumitru de la Survivor despre Lucian Popa. Cum l-a atacat pe concurent, după ce…
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Știri
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările vecine
Mediafax
Polonia, noul paradis al șoferilor! Carburanții plafonați atrag valuri de clienți din țările...
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
Gandul.ro
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în...
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de...
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se de relație ca de un pansament”
Adevarul
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se...
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Mediafax
Procurorul cu 75.000 euro ascunși după butoaiele de vin rupe tăcerea
Parteneri
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din...
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport.ro
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Verdictul ucrainenilor despre blindatul italian Centauro
Promotor.ro
Verdictul ucrainenilor despre blindatul italian Centauro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Tuneluri construite acum mii de ani nu au fost realizate de oameni. Explicația?
go4it.ro
Tuneluri construite acum mii de ani nu au fost realizate de oameni. Explicația?
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
Gandul.ro
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor...
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Maria Dumitru de la Survivor despre Lucian Popa. Cum l-a atacat pe concurent, după ce a nominalizat-o: ...
Ce a spus Maria Dumitru de la Survivor despre Lucian Popa. Cum l-a atacat pe concurent, după ce a nominalizat-o: „Nu avea propria lui părere”
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de ...
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Zodiile care au parte de încercări în primele zile din iunie. Astrele le dau planurile peste cap
Zodiile care au parte de încercări în primele zile din iunie. Astrele le dau planurile peste cap
„Eu sunt ungur”, declarația care l-a costat funcția. Ce salariu avea Demeter Andras Istvan
„Eu sunt ungur”, declarația care l-a costat funcția. Ce salariu avea Demeter Andras Istvan
A plecat spre Germania pentru un loc de muncă, dar a dispărut. Familia lui Doru trăiește un coșmar
A plecat spre Germania pentru un loc de muncă, dar a dispărut. Familia lui Doru trăiește un coșmar
Cât va câștiga un profesor debutant după noua salarizare. Schimbări importante în educație
Cât va câștiga un profesor debutant după noua salarizare. Schimbări importante în educație
Vezi toate știrile