Ea este Letiția, mama lui Toto! Ilie Dumitrescu și-a părăsit prima soție de dragul Letiției, copia fidelă a Monicăi Bellucci

Poveste cu iz de telenovelă în familia lui Ilie Dumitrescu. Fostul jucător a divorțat de Nela în anul 1995. El s-a separat de femeia alături de care are doi copii pentru Letiția Badea, copia fidelă a Monicăi Bellucci. Iată ce s-a întâmplat!

Ilie Dumitrescu o întâlnea pe Letiția Badea cu un an înainte de divorț, iar viața lui se schimba complet în acel moment. Vrăjit de frumusețea sa, fostul jucător de la Tottenham a vrut să facă tot posibilul să o cucerească pe femeie.

Ea este Letiția, mama lui Toto

Deși era căsătorit cu Nela, Ilie Dumitrescu s-a apropiat de Letiția și a cucerit-o pe aceasta cu un buchet de flori uriaș și o pictură realizată de Grigorescu. Femeia i-a oferit încă doi copii, pe Mayra și Toto.

Cei doi s-au cunoscut în anul 1993 în cadrul „Ceaiul de la ora 5”, o emisiune care se difuza pe TVR 2. Povestea lor de dragoste s-a încheiat în anul 2007. Mai apoi, fostul jucător a avut mai multe idile care au fost cunoscute în presă.

Letiția, considerată una dintre cele mai frumoase femei din București, are acum vârsta de 50 de ani. Ea a fost model între anii ’90 și 2000, iar trăsăturile ei i-au determinat pe oameni să o supranumească „Monica Bellucci de România”. După ce a renunțat la modeling, Letiția și-a deschis o afacere cu colecții de haine ale unor branduri uriașe precum D&G și Cavalli, în Capitală.

„Am cunoscut-o la o emisiune… era emisiunea aia «Ceaiul de la ora 5», în anii 90, am fost eu invitat. Nu trebuie să comparați cu alte cupluri celebre. E, domne, Beckham și Victoria de România… când folosești cuvântul Beckham e din alt film, e altceva. Nu vorbim despre Beckham! Eu din punct de vedere sportiv ajunsesem unde am ajuns, la fel și ea, performanțe în zona ei și a fost o chestie… Au fost momente foarte frumoase, da. Nu ai cum să ștergi trecutul niciodată. Face parte din trecutul meu, din viața mea”, a spus Ilie Dumitrescu conform iamsport.ro.

