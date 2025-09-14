Acasă » Exclusiv » Teatrele şi muzeele, închise în weekend?! Anunțul făcut de ministrul Culturii, András István Demeter: „Rămâne valabil!”

14/09/2025 | 18:00

Noul sezon al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” a început sâmbătă, 13 septembrie, ora 19:00, cu un invitat special: Ministrul Culturii, András István Demeter. Discuția a atins un subiect sensibil pentru milioane de români pasionați de cultură. Întrebarea care stă pe buzele tuturor: Ce se întâmplă cu teatrele și muzeele în zilele de weekend și de sărbătoare legală? Ministrul a oferit răspunsul mult aşteptat!

În România, teatrele și muzeele funcționează după reguli speciale, care trebuie să țină cont de prevederile Codului muncii. Angajații din cultură pot lucra în weekend sau de sărbători, dar legea le garantează recuperarea timpului liber într-o perioadă ulterioară. Cu toate acestea, ministrul Culturii a făcut un avertisment prin care a anunțat posibilitatea ca evenimentele culturale să fie suspendate în weekend și în zilele de sărbătoare legală. În cadrul podcast-ului ”Altceva cu Adrian Artene”, András Demeter a argumentat anunțul care a luat multă lume prin surprindere.

Recent, ministrul Culturii a anunţat că evenimentele culturale ar putea fi suspendate în weekend, dar și în zilele de sărbătoare legală. În cadrul podcast-ului ”Altceva cu Adrian Artene”, s-a atins acest subiect de discuție, foarte important pentru mulți români pasionați de cultură. András Demeter a oferit un punct de vedere clar și argumentat:

„Avertismentul rămâne valabil. Riscul nu există, dar avertismentul rămâne. Am tras frâna de urgență. Între timp, a intervenit primul pachet de măsuri care rezolvă problema din punct de vedere legal. Acest pachet spune că zilele libere care nu se pot acorda sau orele suplimentare lucrate, sau lucrate în zilele de weekend, care nu se pot acorda în imediata vecinătate a muncii respective, se compensează în termen de 90 de zile.”, a spus ministrul András Demeter.

Cu toate acestea, ministrul Culturii a dezvăluit în cel mai nou episod ”Altceva”, că există o lege specială a teatrelor care impune o serie de reguli, iar dacă nu sunt respectate, atunci se va ajunge la o întrerupere forțată a activității:

„Există legea specială a teatrelor, deci doar a teatrelor, care prevede acumularea unor zile libere neacordate și se acordă în vacața dintre stagiuni. Asta este legea teatrelor scrisă împreună cu mine în 2007 și care a ajuns în Parlament. Această lege nu este trecută și în legea muzeelor. Codul muncii este regula generală. Acele zile care, de exemplu, în teatru nu se pot acorda, atunci intervine legea generală. Avertismentul rămâne valabil pentru că, dacă cineva nu respectă legea, atunci putem ajunge la situația în care vor exista somații și poate exista o întrerupere forțată. Deci este o ipoteză de lucru!”, a declarat ministrul Culturi în cadrul podcast-ului ”Altceva cu Adrian Artene”

Acest subiect dezbătut a apărut în urma unei probleme de interpretare a legii: Codul muncii obligă la respectarea zilelor libere, dar, totodată, instituțiile de cultură nu își pot închide porțile chiar atunci când publicul este cel mai numeros. De aceea, legea teatrelor simplifică lucrurile și arată exact cum pot fi gestionate aceste situații. Așadar, rămâne în continuare în stadiul de avertisment, doar pentru a nu exista, ulterior, o întrerupere forțată a activității culturale.

