Acasă » Știri » András István Demeter, dezvăluiri despre revoluția pe care o propune în interiorul Minsterului Culturii | ALTCEVA cu Adrian Artene

András István Demeter, dezvăluiri despre revoluția pe care o propune în interiorul Minsterului Culturii | ALTCEVA cu Adrian Artene

De: Denisa Iordache 14/09/2025 | 14:58

Sâmbătă, 13 septembrie, a început un nou sezon al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, iar primul invitat a fost chiar ministrul Culturii, András István Demeter. Episodul a adus în prim-plan discuții directe despre problemele reale din sistemul cultural românesc și despre schimbările necesare pentru ca instituțiile de cultură să nu rămână blocate în formalități.

Adrian Artene și oficialul guvernamental au atins subiecte sensibile: rolul artei într-o societate care se schimbă rapid, provocările cu care se confruntă oamenii de cultură, dar și măsurile pe care Ministerul Culturii ar trebui să le ia pentru a răspunde acestor nevoi. Demeter a rememorat inclusiv momente marcante din viața lui personală și profesională, precum anii de adolescență când a lucrat într-o fabrică de conserve pentru a supraviețui după pierderea părinților sau primul său rol ca actor.

András István Demeter, primul invitat din noul sezon

Una dintre temele centrale ale dialogului a fost însă modul în care sunt evaluate performanțele managerilor din instituțiile culturale. Demeter a atras atenția că, de ani buni, evaluările au devenit simple formalități birocratice, pierzându-și rolul real de verificare și corectare a direcției. Practic, în loc de un proces serios, discuțiile au ajuns să semene cu o competiție absurdă pe note.

În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când...
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000...

„András István Demeter: Din 2008 și până în 2025, acest tip de negociere, a priori la semnarea contractului sau a posteriori cu ocazia evaluărilor anuale, nu a avut loc nicăieri, niciodată, între niciuna din părți.

Adrian Artene: N-a avut loc în mod real, ci doar formal, spuneați dumneavoastră. E vremea să ne suflecăm mânecile și să ne supunem renegocierii și etapelor intermediare de control. E foarte important ca, la un moment dat, un manager să fie controlat, să existe imaginea clară a activității lui, să se poată spune că da, e drumul de continuat sau schimbăm direcția. Pentru că altfel nu va supraviețui.

András István Demeter: Legea prevede asta, sunt evaluări anuale, dar ele au devenit și în management ca în salariați, în general. Știți, se numește evaluarea performanțelor profesionale, așa scrie codul muncii. Toată lumea, în orice instituție publică din țara asta, se joacă o tragicomedie anual, cel puțin o dată, nu știu în ce perioadă a anului, depinde de la caz la caz, în care unii se fac că sunt evaluați, iar alții se fac că evaluează. Ori, din păcate, și evaluările managementului, în general, s-au transformat în niște lucrări care se depun la timp. Unii se fac că le scriu, alții se fac că le citesc, toată lumea se face că le notează.

De regulă, s-au transformat în niște concursuri: cine ia mai mult de 9. Tu ai luat 9,25, eu am luat 9,31, ăsta trebuie să ia 9,40, că altfel sunt mai prost decât celălalt. Deci s-a transformat totul, în loc de o reală evaluare a drumului parcurs în raport cu restul drumului, de o reală reevaluare a resurselor necesare pentru restul drumului — indiferent că sunt resursele pe care le produc sau pe care le primesc — în vânătoarea după sutimi. Sutimi de notare, nu de bani.”

CITEȘTE ȘI:

Secretul prânzului! Medicul Maria Păunel a dezvăluit ce e obligatoriu să fie consumat în miezul zilei

Cât de nocive sunt grăsimile sau mâncărurile picante, de fapt? Dr Maria Păunel, la ALTCEVA cu Adrian Artene

Abonează-te la canalul „Altceva cu Adrian Artene” .Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de FacebookInstagramTik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Ispitele de la Insula Iubirii, mesaj IRONIC în ziua în care Ella Vișan și Andrei Lemnaru ar fi trebuit să ajungă în fața altarului: ”S-a furat mireasa!”
Știri
Ispitele de la Insula Iubirii, mesaj IRONIC în ziua în care Ella Vișan și Andrei Lemnaru ar fi…
Când și unde va fi înmormântat Charlie Kirk. Donald Trump va fi prezent: ”Am obligația să fac asta”
Știri
Când și unde va fi înmormântat Charlie Kirk. Donald Trump va fi prezent: ”Am obligația să fac asta”
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața fiecărei zodii în parte
Gandul.ro
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața...
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu...
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a vrăjit și pe Shakespeare
Adevarul
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său...
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Click.ro
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Digi 24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia,...
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele obstacole din calea moștenirii sale pentru China
Digi24
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
kfetele.ro
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
Trucul prin care poți să contracarezi efectele STRESULUI FINANCIAR
Descopera.ro
Trucul prin care poți să contracarezi efectele STRESULUI FINANCIAR
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut nici la Asia Express, din ce „a gustat”
Fanatik.ro
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut...
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și a fugit de la fața locului! Exclusiv
Fanatik.ro
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și...
Elena Udrea e cea mai fericită. Decizia luată după ce a ieșit din închisoare: Nu mai pierd timpul
Capital.ro
Elena Udrea e cea mai fericită. Decizia luată după ce a ieșit din închisoare: Nu...
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Capital.ro
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Nu arunca etichetele de pe bagaje. Infractorii le pot folosi împotriva ta
evz.ro
Nu arunca etichetele de pe bagaje. Infractorii le pot folosi împotriva ta
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
Gandul.ro
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi...
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
as.ro
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Breaking news: A murit un NUME URIAȘ al muzicii. Fanii sunt sfâșiați de durere:
radioimpuls.ro
Breaking news: A murit un NUME URIAȘ al muzicii. Fanii sunt sfâșiați de durere: "Nu îmi...
Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac. La 86 de ani are o întreagă colecție de mașini de lux
Fanatik.ro
Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac. La 86 de ani are o întreagă colecție...
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și anxietate”
Fanatik.ro
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ispitele de la Insula Iubirii, mesaj IRONIC în ziua în care Ella Vișan și Andrei Lemnaru ar fi trebuit ...
Ispitele de la Insula Iubirii, mesaj IRONIC în ziua în care Ella Vișan și Andrei Lemnaru ar fi trebuit să ajungă în fața altarului: ”S-a furat mireasa!”
Irinel Columbeanu e foc şi pară! Fiica lui a urcat pentru prima oară pe podium, dar și-a dezamăgit ...
Irinel Columbeanu e foc şi pară! Fiica lui a urcat pentru prima oară pe podium, dar și-a dezamăgit tatăl: „Nu mi-a dat niciun telefon!”
Când și unde va fi înmormântat Charlie Kirk. Donald Trump va fi prezent: ”Am obligația să fac asta”
Când și unde va fi înmormântat Charlie Kirk. Donald Trump va fi prezent: ”Am obligația să fac asta”
Ce trebuie să pui în portofel de Ziua Crucii. E MUSAI ca să ai parte de belșug și bogăție
Ce trebuie să pui în portofel de Ziua Crucii. E MUSAI ca să ai parte de belșug și bogăție
Cum s-a îmbrăcat soția lui Mugur Mihăescu la nunta fiicei sale. Soacra mică, apariție demnă de ...
Cum s-a îmbrăcat soția lui Mugur Mihăescu la nunta fiicei sale. Soacra mică, apariție demnă de covorul roșu!
Catinca şi Calina rup TĂCEREA după ce au fost eliminate de la Asia Express 2025: “Mama chiar a avut ...
Catinca şi Calina rup TĂCEREA după ce au fost eliminate de la Asia Express 2025: “Mama chiar a avut probleme din punctul ăsta de vedere”
Vezi toate știrile
×