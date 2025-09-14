András István Demeter, dezvăluiri despre revoluția pe care o propune în interiorul Minsterului Culturii | ALTCEVA cu Adrian Artene

Sâmbătă, 13 septembrie, a început un nou sezon al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, iar primul invitat a fost chiar ministrul Culturii, András István Demeter. Episodul a adus în prim-plan discuții directe despre problemele reale din sistemul cultural românesc și despre schimbările necesare pentru ca instituțiile de cultură să nu rămână blocate în formalități.

Adrian Artene și oficialul guvernamental au atins subiecte sensibile: rolul artei într-o societate care se schimbă rapid, provocările cu care se confruntă oamenii de cultură, dar și măsurile pe care Ministerul Culturii ar trebui să le ia pentru a răspunde acestor nevoi. Demeter a rememorat inclusiv momente marcante din viața lui personală și profesională, precum anii de adolescență când a lucrat într-o fabrică de conserve pentru a supraviețui după pierderea părinților sau primul său rol ca actor.

Una dintre temele centrale ale dialogului a fost însă modul în care sunt evaluate performanțele managerilor din instituțiile culturale. Demeter a atras atenția că, de ani buni, evaluările au devenit simple formalități birocratice, pierzându-și rolul real de verificare și corectare a direcției. Practic, în loc de un proces serios, discuțiile au ajuns să semene cu o competiție absurdă pe note.

„András István Demeter: Din 2008 și până în 2025, acest tip de negociere, a priori la semnarea contractului sau a posteriori cu ocazia evaluărilor anuale, nu a avut loc nicăieri, niciodată, între niciuna din părți. Adrian Artene: N-a avut loc în mod real, ci doar formal, spuneați dumneavoastră. E vremea să ne suflecăm mânecile și să ne supunem renegocierii și etapelor intermediare de control. E foarte important ca, la un moment dat, un manager să fie controlat, să existe imaginea clară a activității lui, să se poată spune că da, e drumul de continuat sau schimbăm direcția. Pentru că altfel nu va supraviețui. András István Demeter: Legea prevede asta, sunt evaluări anuale, dar ele au devenit și în management ca în salariați, în general. Știți, se numește evaluarea performanțelor profesionale, așa scrie codul muncii. Toată lumea, în orice instituție publică din țara asta, se joacă o tragicomedie anual, cel puțin o dată, nu știu în ce perioadă a anului, depinde de la caz la caz, în care unii se fac că sunt evaluați, iar alții se fac că evaluează. Ori, din păcate, și evaluările managementului, în general, s-au transformat în niște lucrări care se depun la timp. Unii se fac că le scriu, alții se fac că le citesc, toată lumea se face că le notează. De regulă, s-au transformat în niște concursuri: cine ia mai mult de 9. Tu ai luat 9,25, eu am luat 9,31, ăsta trebuie să ia 9,40, că altfel sunt mai prost decât celălalt. Deci s-a transformat totul, în loc de o reală evaluare a drumului parcurs în raport cu restul drumului, de o reală reevaluare a resurselor necesare pentru restul drumului — indiferent că sunt resursele pe care le produc sau pe care le primesc — în vânătoarea după sutimi. Sutimi de notare, nu de bani.”

