Ce spune András István Demeter despre creșterea TVA-ului în cultură: ”Subiectul este foarte incitant”

Sâmbătă, 13 septembrie, podcastul „Altceva cu Adrian Artene” a revenit cu un nou sezon, iar primul invitat a fost ministrul Culturii, András István Demeter. Discuția dintre cei doi a pus reflectorul pe problemele reale din sistemul cultural românesc și pe nevoia de schimbare pentru ca instituțiile de cultură să nu se piardă.

Dialogul a atins subiecte sensibile: rolul artei într-o societate aflată în continuă transformare, greutățile cu care se confruntă oamenii de cultură, dar și măsurile pe care statul ar trebui să le ia pentru a susține acest domeniu.

Ce spune András István Demeter despre creșterea TVA-ului în cultură

Una dintre temele centrale a fost industria de carte, pusă la pământ de închiderea editurilor și librăriilor. Adrian Artene a întrebat direct ce soluții există pentru salvarea cărții și cum va reuși Ministerul Culturii să protejeze acest sector.

Răspunsul ministrului a fost unul amplu și filosofic: el a atras atenția că nu trebuie confundat actul cultural (creația în sine) cu partea de business (edituri, librării, companii). Potrivit lui Demeter, artiștii, librarii, actorii sau muzicienii fac parte dintr-o industrie cu provocări specifice, dar dispariția unor librării sau creșterea TVA-ului nu echivalează automat cu dispariția culturii. Mai degrabă, e vorba despre dificultăți ale industriei, nu despre moartea valorii culturale.

„Adrian Artene: Dacă un bilet este mai scump. Dar aș vrea să vă întreb, cum credeți dumneavoastră că ar trebui să arate de acum încolo drumul și ce măsuri ar trebui aplicate ca să salvăm totuși cartea? Sunt edituri, librării, care au anunțat că își închid porțile. De unde mai procurăm cartea? Cine mai produce cartea? András István Demeter: Subiectul acesta este foarte incitant. Pentru că, în general, ne place să ne lăsăm târâți într-o confuzie. Confundăm uneori voit, uneori accidental, sau unii voit, alții accidental, industriile cu actul cultural în sine. Atunci când vorbim de industria cărții, vorbim de autori, de ilustratori, de creatori. Dar vorbim de industria în sine. Atunci când vorbim de industria, o parte de această industrie, librarilor, care au și ei, această parte a industriei, au problemele lor specifice foarte dificile și foarte grave, dacă ne uităm la numărul, în constantă scădere a librăriilor, ca și al bibliotecilor, de altfel, da? Dacă ne uităm la instituțiile din zona spectacolului, acolo vedem iarăși instituțiile teatrale de drept public, cele companiile de drept privat, vedem organizațiile, diverse forme de organizare, firme, societăți care alcătuiesc industria spectacolului și vedem creatorii din aceste zone, fie ei salariați în teatrele sau instituțiile publice de concerte sau spectacole, fie ei liberi profesioniști în zona privată, fie ei oameni cu atestat sau fără care cântă în diverse formații, indiferent de genul de muzică pe care îl promovează. Deci o parte este artistul, o parte este făcătorul, creatorul de valoare culturală, nu întotdeauna neapărat de cultură, nu întotdeauna neapărat de valoare culturală, dar în orice caz putem vorbi la orice creație că vorbim de un creator de valori. Că valoarea aceea are și o plus valoare adăugată care se numește o componentă culturală sau nu are, sau cât o are, este o altă discuție. Acum însă, noi spunem că, uită-te, această măsură a creșterii TVA-ului va conduce la dispariția culturii.”

