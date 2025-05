Alina Laufer și Ilan Laufer vor deveni din nou părinți, la toamnă. Cuplul are o pereche de gemeni – o fetiță și un băiețel în vârstă de 4 ani, mai așteaptă o fetiță, iar femeia de afaceri are o fiică adolscentă, Karina, din mariajul cu artistul Jorge. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Alina Laufer ne-a vorbit despre visul ei de a avea casă plină de copii, dar și că soțul este pe aceeași lungime de undă și mai vrea moștenitori. Afacerista a apelat la procedura de fertilizare în vitro și savurează din plin perioada aceasta când burtica nu e mare și are libertate de mișcare.

Alina și Ilan Laufer se bucură de reușita de a avea încă un moștenior. Afacerista a vorbit deschis despre procedura de fertilizare in vitro la care a apelat pentru a deveni din nou mamă și îndeamnă femeile care sunt într-o astfel de situație să nu se streseze în caz de eșec.

Alina Laufer: „A ieșit din singurul embrion pe care l-am avut bun și testat”

CANCAN.RO: Felicitări pentru sarcină! Cum te simți în perioada asta?

Alina Laufer: Aceasta este cea mai bună perioadă într-o sarcină, trimestrul 2 în care grețurile s-au dus, burta încă nu este atât de mare, poți să te miști, îți revine și energia, slavă Domnului. Savurez perioada asta, chiar foarte mult.

CANCAN.RO: Povestește-mi despre acest vis al tău de a avea casa plină de copii.

Alina Laufer: Da, uneori mă întreb și eu ce o fi în capul meu și de unde pornește această dorință de a avea mulți copii. Nu am idee, probabil din cauza faptului că am fost copil singur la părinți și atunci întotdeauna mi-am dorit o familie cât mai numeroasă. Am de asemenea noroc să am un partener de viață, soțul meu, care să mă ajute și să mă înțeleagă și să mă susțină și să facem o echipă foarte bună în ceea ce privește crescutul copiilor și dintr-o dată nu mai pare atât de dificil.

Citește și: Este ÎNSĂRCINATĂ din nou! Vedeta din România va aduce pe lume al patrulea copil. Soțul e în extaz!

CANCAN.RO: Nu ai ascuns faptul că ai apelat la tratamente pentru a-ți îndeplini acest vis. S-a întâmplat pentru fiecare dintre cele trei sarcini?

Alina Laufer: Karina a venit pe lume în mod natural, dar pentru gemeni și la sarcina aceasta am făcut fertilizare in vitro. Sarcina aceasta am obținut-o cu ajutorul doctorului Andreas Vythoulkas, căruia îi sunt profund recunoscătoare. Domnul doctor și cu mine am muncit aproape un an de zile la această sarcină. A fost un copil miracol. A ieșit din singurul embrion pe care l-am avut bun și testat. Și atunci suntem fericiți.

Ilan Laufer: „Nu ne oprim”

CANCAN.RO: Vă opriți la al treilea sau mai aveți și alte planuri?

Ilan Laufer: Nu ne oprim. Ne iubim foarte mult și nu ne oprim. Cât o să vrea Dumnezeu să putem face copii, vom face încă unul, încă doi, încă trei, cât vom putea.

Alina Laufer: O să fiu eu și astea din Biblie, personajele care nășteau. Se poartă acum să ai sarcini și la vârste înaintate.

CANCAN.RO: Ai avut și eșecuri?

Alina Laufer: Normal că am avut. Păi nu poți să ajungi la o victorie fără să ai eșecuri. Și în afaceri și în fiv e același lucru. Am avut multe.

CANCAN.RO: Cum ai gestionat situația astfel încât să rămâi pozitivă?

Alina Laufer: Cum am gestionat situația?

Ilan Laufer: Am gestionat-o împreună.

Alina Laufer: Am mers mai departe și aia e. Adică ne-am uitat pur și simplu la acea perioadă ca la un pas peste care trebuie să trecem ca să ajungem la rezultatul dorit. Atâta doar. Nu trebuie să dramatizezi în viață nimic și nici să iei prea în serios sau în tragic, nu. Deci totul trebuie luat ca să ai întotdeauna în vedere țelul pe care îl ai și restul este un drum care te duce spre acel țel.

Alina Laufer: „Nu poți să le ascunzi nimic oricum”

CANCAN.RO: Te-am întrebat în ideea că sunt și alte femei care trec prin asta.

Alina Laufer: Foarte multe și am văzut o groază de povești și săracele, chiar mi-e milă și am încercat să le ofer cât de mult suport am putut doamnelor pe care le-am întâlnit în parcursul meu prin această procedură. Pentru că, efectiv, mi se pare că se stresează foarte mult și în viață nu trebuie. Inclusiv acela este un stres suplimentar pe care îl pui organismului și face foarte rău.

CANCAN.RO: Copiii au aflat că vor mai avea o surioară?

Alina Laufer: Da. Nu poți să le ascunzi nimic oricum. Și le-am spus. La început au primit cu foarte multă reticență. Davina a dat cu pumnul în masă și a zis categoric că ea nu mai vrea niciun frățior, nici o surioară. Gemenii au 4 ani și Karina are 16 ani jumate, deci din partea ei numai susținere în orice facem. Dar între timp văd că s-au îmblânzit așa. Davina, fetița, cel puțin e încântată. Nu știu, cu Nathaniel mai sunt încă discuții. Încă declară că nu o să-i dea nimic. Nicio jucărie, nicio păturică. Nimic, nimic, o să vedem la momentul respectiv.

Foto: Instagram

Citește și: Anunțul făcut de Alina Laufer după 11 ani de căsnicie cu Ilan: ”Nu îmi place să fiu eu cea care ia deciziile importante”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.