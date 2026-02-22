Acasă » Știri » Cât costă un tur în Piața Obor. Străinii plătesc zeci de euro să admire fructe, legume și să consume mici: „Sunt din SUA, nu avem aşa ceva”

De: Alina Drăgan 22/02/2026 | 12:49
Cât costă un tur în Piața Obor. Străinii plătesc zeci de euro să admire fructe, legume și să consume mici: „Sunt din SUA, nu avem aşa ceva"
Piața Obor din Capitală este celebră, iar de curând a devenit și un punct de atracție important pentru turiști, care sunt dispuși să scoată bani frumoși din buzunare pentru un tur complet. Străinii veniți din alte țări sunt atrași ca un magnet și nu se uită la bani când vine vorba despre o experiență autentic românească.

În ultimii ani, România a început să apară tot mai des pe harta turiștilor, iar mulți vizitatori vin aici pentru a se bucura de experiențe autentice. Ei bine, printre punctele de atracție din Capitală, Piața Obor pare să fie cea mai căutată. Turiștii se îngrămădesc să o viziteze și nu se uită la bani după ce ajung aici.

Piața Obor este cea mai mare din țară și este mereu plină de oameni, care vin fie la cumpărături, fie pentru a savura produse și băuturi tradiționale în aer liber. Iar printre vizitatori au început să se numere tot mai mulți turiști străini.

Aceștia sunt fascinați de atmosferă și de multitudinea de produse și scot bani frumoși din buzunare pentru un tur complet. Mai exact, aceștia plătesc 30 de euro pentru o vizită.

„Sunt din Statele Unite, nu avem aşa ceva. Avem marketuri de weekend similare câteodată, dar mult mai mici şi cred că e foarte cool aici”, a spus un turist venit în Piața Obor.

De asemenea, turiștii străini sunt cuceriți și de preparatele tradiționale românești, iar nici unul nu pleacă fără să încerce micii din Obor.

„Suntem într-un tur de mâncare, ne-am organizat online! 30 de euro, ceva de genul! Am vrut să încercăm mâncarea românească!”, a mai spus o turistă.

„Am mers la un restaurant, am găsit un grup de oameni, iar ei vorbeau despre vizita în Obor, ca să vadă toate marketurile, fructele, legumele. E foarte în trend, e un loc foarte frumos, cu multe fructe şi legume bune şi nu foarte scumpe”, a mărturisit o altă persoană.

Piața Obor este vizitată zilnic de aproximativ 11.000 de oameni, iar interesul pentru ea pare că este în creștere. Însă chiar și așa, Piața Obor încă nu se apropie de marile piețe din Europa, care atrag mult mai mulți turiști. De exemplu La Boqueria, celebra piață din Barcelona, este vizitată zilnic de aproximativ 60.000 de oameni.

Piața legendară a Bucureștiului se hipsterizează! Dacă vrei de la Obor un mic, îți pune DJ-ul un beat

Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor

