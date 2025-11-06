S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026

Este oficial! Au fost publicate sumele pe care studenții le vor încasa din burse. Proiectul de ordin emis de Ministerul Educației și Cercetării a intrat în vigoare pentru anul universitar 2025-2026.

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit cuantumul burselor pentru studenții înscriși la programe de studii universitare în anul 2025 -2026. Sumele se acordă doar pe perioada activităților didactice.

An universitar 2025 – 2026: Au fost majorate bursele studenților

Potrivit ordinului 6.633/2025 al Ministerului Educației și Cercetării, bursa de doctorat este de 3.700 de lei, indiferent de anul de studii al studenților.

Bursa de studiu – destinată studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sau aster dedicat – este de 2.165 de lei.

De asemenea, valoarea bursei sociale – menită să acopere cheltuielile minime de masă și cazare pentru studenții cu nevoie financiare – este în valoare de 925 de lei.

Bursele se vor acorda exclusiv studenților de la învățământul cu frecvență înmatriculați pe locuri bugetate, și doar pe durata activităților didactice – inclusiv cursuri, sesiuni de examene, seminare, laboratoare, proiecte, activități practice, conform graficului activităților.

Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, beneficiază și în anul școlar 2025-2026, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, de următoarele tipuri de burse:

bursă de merit, pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional – în valoare de 450 de lei/lună.

bursă socială, pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional (la care se adaugă și bursele pentru mame minore) – în valoare de 300 de lei/ lună.

bursă tehnologică, pentru elevii din învăţământul profesional – în valoare de 300 de lei/lună.

bursă pentru mamele minore – în valoare de 700 de lei/lună.

