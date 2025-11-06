Acasă » Știri » S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026

S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026

De: Irina Vlad 06/11/2025 | 16:46
S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026
Sursă foto: Inquam-Photos-Octav-Ganea-

Este oficial! Au fost publicate sumele pe care studenții le vor încasa din burse. Proiectul de ordin emis de Ministerul Educației și Cercetării a intrat în vigoare pentru anul universitar 2025-2026. 

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit cuantumul burselor pentru studenții înscriși la programe de studii universitare în anul 2025 -2026. Sumele se acordă doar pe perioada activităților didactice.

An universitar 2025 – 2026: Au fost majorate bursele studenților

Potrivit ordinului 6.633/2025 al Ministerului Educației și Cercetării, bursa de doctorat este de 3.700 de lei, indiferent de anul de studii al studenților.

Bursa de studiu – destinată studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sau aster dedicat – este de 2.165 de lei.

De asemenea, valoarea bursei sociale – menită să acopere cheltuielile minime de masă și cazare pentru studenții cu nevoie financiare –  este în valoare de 925 de lei.

Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

Bursele se vor acorda exclusiv studenților de la învățământul cu frecvență înmatriculați pe locuri bugetate, și doar pe durata activităților didactice – inclusiv cursuri, sesiuni de examene, seminare, laboratoare, proiecte, activități practice, conform graficului activităților.

Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, beneficiază și în anul școlar 2025-2026, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, de următoarele tipuri de burse:

  • bursă de merit, pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional – în valoare de 450 de lei/lună.
  • bursă socială, pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional (la care se adaugă și bursele pentru mame minore) – în valoare de 300 de lei/ lună.
  • bursă tehnologică, pentru elevii din învăţământul profesional – în valoare de 300 de lei/lună.
  • bursă pentru mamele minore – în valoare de 700 de lei/lună.

 

Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus

Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și una și alta”

 

Tags:
Iți recomandăm
Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
Știri
Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem tot ce este omenește posibil”
Știri
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem tot ce este…
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din...
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să...
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de mită, amenzi și un dosar de crimă nerezolvat
Adevarul
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de...
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce...
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită...
Parteneri
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Click.ro
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii....
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina
Digi 24
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament...
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii l-au dat în urmărire
Digi24
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii...
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
go4it.ro
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
Concert cu sufletul strâns! Temișan și Davidescu, rugăciune și emoție uriașă pentru maestrul ...
Concert cu sufletul strâns! Temișan și Davidescu, rugăciune și emoție uriașă pentru maestrul Moculescu: ”Ne rugăm…” | EXCLUSIV
Dani Mocanu ia pauză 4 ani de la show-urile virale! A crezut că scapă cu o melodie
Dani Mocanu ia pauză 4 ani de la show-urile virale! A crezut că scapă cu o melodie
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem ...
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem tot ce este omenește posibil”
„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul ...
„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul de a zbura
Bilete de Black Friday la Beach, Please! 2026 aproape moca! Selly va anunța și primul headliner
Bilete de Black Friday la Beach, Please! 2026 aproape moca! Selly va anunța și primul headliner
Vezi toate știrile
×