Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus

De: Irina Rasoveanu 04/11/2025 | 11:32
Daniel Dacid/ Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Daniel David, anunț important pentru toți profesorii din România! Cadrele didactice vor primi mai mulți bani. Este vorba despre prima de carieră didactică, ce va fi acordată din fonduri europene. Ministrul Educației și Cercetării a transmis că a primit deja aprobare pentru distribuirea acestei sume. Așadar, urmează să înceapă demersurile. Află, în articol, toate detaliile!

Guvernul a adoptat o ordonanță conform căreia Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va acorda prima de carieră didactică, însă cheltuielile trebuie să fie integral decontate din fonduri externe nerambursabile. Profesorii vor primi o sumă de bani menită pentru achiziționarea resurselor și echipamentelor necesare activității lor.

Ce a transmis Daniel David despre prima didactică

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat că a primit aprobarea Comisiei Europene să folosească fondurile europene pentru prima de carieră didactică. Profesorii vor primi, în format electronic, suma de 1.500 de lei pe an.

Daniel David a precizat că, odată ce a primit aprobarea, poate începe demersurile pentru distribuirea banilor. Mai mult decât atât, ministrul Educației a transmis că acesta este parcursul pe care vrea să îl urmeze și pentru a obține bursele studenților.

„Chiar zilele trecute am primit la aprobarea Comisiei (Europene – n.r.) pentru a folosi fondurile europene în acest sens. Odată ce am această aprobare, începem demersurile interne pentru a putea acoperi această primă de carieră didactică. Acesta este și mecanismul pe care vreau să-l folosesc și pentru a completa zona de burse pentru studenți, tot din fonduri europene” , a declarat Daniel David.

Prima de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei, este destinată cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul de stat. Banii le vor fi virați profesorilor pe un card bancar și pot fi folosiți pentru achiziționarea resurselor și echipamentelor necesare activității didactice.

Potrivit informațiilor transmise public, suma va fi acordată o singură dată pe an, începând cu luna octombrie. Beneficiarii au timp la dispoziție să utilizeze banii până în luna octombrie a anului următor inclusiv.

