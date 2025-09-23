Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani

Oana Alexandra David este soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Cei doi s-au căsătorit în anul 2012, au o fiică în vârstă de 10 ani, iar ea are 44 de ani. Află în rândurile de mai jos cine este și cu ce se ocupă!

Oana Alexandra David este o personalitate importantă în domeniul Psihologiei. Soția lui Daniel David și-a pus amprenta la nivel național și internațional și a fost recunoscută drept expert.

Cine este Oana, soția ministrului Educației

Soția ministrului Educației și Cercetării este profesor universitar în cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, acolo unde activează la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie.

Ea a avut poziția de asistent la departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie timp de șapte ani. Mai apoi, Oana Alexandra David a devenit profesor asociat, devenind profesor cu normă întreagă în anul 2021.

Oana Alexandra David a obținut doctoratul în Psihologie la aceeași universitate, cu o teză axată pe programe de parenting bazate pe dovezi științifice pentru reducerea tulburărilor de comportament la copii. De asemenea, ea este specializată în coaching executiv, parenting coaching, performance management, stress management și well-being coaching.

Mai mult, pe lângă activitatea didactică, Oana David este cercetător prolific și specialist de top în Psihologia Clinică și Psihoterapia Cognitiv-Comportamentală (CBT).

Cercetările sale se concentrează pe următoarele subiecte:

Intervenții psihologice bazate pe tehnologie. Dezvoltarea și validarea unor instrumente inovatoare

Programe parentale.Studiul mecanismelor de reglare emoțională la părinți și crearea de programe menite să prevină tulburările emoționale și de comportament la copii

Coaching cognitiv-comportamental. Aplicarea principiilor CBT în contexte organizaționale și de dezvoltare personală

Soția lui Daniel David este directorul Clinicii Universitare de Psihologie „Babeș-Bolyai PsyTech” și al Institutului Internațional de Coaching. Ea supervizează lucrări de doctorat și este editorul-șef al publicației Journal of Evidence-Based Psychotherapies.

CITEȘTE ȘI:

Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări

Daniel David și-a anunțat demisia, dacă moțiunea împotriva sa va trece: ”N-am de ce să rămân”