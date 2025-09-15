Daniel David și-a anunțat demisia, dacă moțiunea împotriva sa va trece: ”N-am de ce să rămân”

Astăzi, Senatul decide soarta ministrului Educației, Daniel David, prin votul asupra moțiunii simple depuse de opoziție. Ministrul Educației este la un pas de demisie dacă va trece de camera superioară.

Daniel David a fost contestat în ultimele luni din cauza modificărilor aduse la nivel sistemului de educație din România. Acesta a anunțat deja că va renunța la funcție dacă documentul depus de AUR va fi adoptat astăzi.

„Da. Fără nicio discuție, da. Dacă în urma moţiunii simple, deşi nu sunt obligat şi premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru”, a declarat acesta.

Moțiunea, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”, a fost depusă miercuri de senatorul AUR Petrișor Peiu și a primit sprijinul a 38 de parlamentari dintre care 28 din AUR, 6 neafiliați și 4 din Pace-Întâi România. În document sunt formulate acuzații grave la adresa conducerii ministerului.

„Sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”, se arată în document.

Ce spun inițiatorii moțiunii

Inițiatorii atrag atenția că Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii guvernamentale, a produs un val de nemulțumiri:

„Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (…) Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice”, a mai susținut opoziția.

Sindicatele estimează că, în urma noilor reglementări, peste 15.000 de posturi din învățământ ar putea dispărea, afectând atât suplinitorii, cât și profesorii cu norme reduse, o situație calificată de opoziție drept o „concediere mascată”. Alte critici vizează reducerea fondurilor pentru burse și lipsa sprijinului pentru elevii din mediul rural, care sunt obligați să parcurgă distanțe mari până la școală, fapt ce ar putea amplifica fenomenul abandonului școlar.

În contrapondere, semnatarii moțiunii solicită anularea măsurilor recente care afectează sistemul preuniversitar și universitar, respectarea statutului profesorilor, finanțarea educației la minimum 6% din PIB și reluarea dialogului cu actorii din domeniu. Totodată, aceștia cer oprirea „derapajelor ideologice” din programele școlare.

„Renunţarea domnului Daniel David la funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării. Ar fi un act de igienă politică, un gest de respect faţă de profesori, elevi şi viitorul acestei ţări. (…) Prin această moţiune dorim să tragem un semnal de alarmă naţional: educaţia este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generaţie întreagă. Vă chemăm să votaţi această moţiune, nu pentru noi, iniţiatorii acesteia, ci pentru copiii României, pentru viitorul ţării, pentru onoarea noastră ca parlamentari”, se încheie documentul.

