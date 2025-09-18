Acasă » Știri » Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări

Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări

De: Irina Rasoveanu 18/09/2025 | 22:04
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Daniel David/ Sursa foto: Inquam Photos/ Codrin Unici

Ministrul Educației, Daniel David, continuă reorganizarea sistemului de învățământ. Acesta a anunțat noi schimbări atât în școli, cât și la nivelul inspectoratelor. Află, în articol, despre ce este vorba!

Joi, 18 septembrie 2025, Daniel David, a transmis în Parlament că vrea să aducă la catedră, în învățământul preuniversitar, și specialiști din diferite domenii. Aceștia vor fi profesori asociați, chiar dacă nu au absolvit modulul pedagogic.

„Specialiștii trebuie să aibă loc în sistem, ei trebuie să intre în sistem. Și acum avem un loc pentru specialiști, doar că nu este suficient de mult promovat, ca profesor asociat la plata cu ora. Pentru că nu ai cum nici să înlocuiești titularii sau suplinitorii care au modulul pedagogic, training-urile clasice și să aduci pe oricine.

Dar, dacă am un economist foarte bun, un psiholog foarte bun, aș vrea să predea și la liceu, să predea ca specialist, ca profesor asociat. Trebuie să promovăm această idee. În universitar a prins. Avem acest mecanism în foarte multe universități, dar trebuie să întărim această idee și în zona învățământului preuniversitar”, a declarat Daniel David, potrivit Agerpres.

Cum vor fi plătiți specialiștii, potrivit ministrului Educației

Ministrul Educației a precizat că specialiștii în domeniu vor fi remunerați adecvat. Daniel David consideră că plata ar trebui să se facă la oră, iar pentru a stabili o sumă corectă trebuie echivalate gradele didactice.

„Aș vrea să regândim rolul specialistului. Dacă îl aducem și în mintea noastră este necalificat și ajunge la 22 de lei pe oră, nu este regulă. Dar, am spus că trebuie să gândim rolul lui ca specialist și să îl echivalăm pe grade, cum facem și în zona învățământului superior.

Vine specialistul, cel mai bun om de business sau cel mai bun pictor care vinde foarte bine, este echivalat pe grade didactice și primește salariul în consecință. Deci, va trebui să gândim și acest lucru”, a mai explicat ministrul.

Totodată, Daniel David a vorbit și despre reorganizarea inspectoratelor școlare. Începând cu anul 2026, s-ar putea schimba modul în care au loc concursurile pentru directorii de școli. Totuși, ministrul Educației nu a pus la punct toate detaliile.

„Trebuie făcute din timp, fiindcă nu aș vrea ca orice modificare de acest tip să ducă din nou la scandaluri naționale. Într-un sistem atât de centralizat ca al nostru, orice demers general creează valuri în sistem”, a adăugat Daniel David.

