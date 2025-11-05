Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și una și alta”

În ultima perioadă au existat numeroase tensiuni în ceea ce privește sistemul de învățământ. Acum, Ministrul Daniel David a făcut, din nou, valuri. Recent, aceasta a vorbit despre raportul dintre durata anului școlar și volumul orar dintr-o zi de cursuri, dar și despre reducerea săptămânilor de vacanță dintr-un an școlar.

Potrivit ministrului, România are un an școlar scurt, dar cu prea multe vacanțe, ceea ce duce la un program zilnic aglomerat. Iar o eventuală reducere a numărului de ore zilnice ar presupune automat și o diminuare a vacanțelor.

Se micșorează vacanțele elevilor?!

Recent, ministrul Educației, Daniel David, a fost invitat în cadrul unui podcast realizat de elevii de la Centrul de Jurnalism al Liceului „Danubius”. Aici acesta a vorbit despre raportul dintre durata anului școlar și volumul orar dintr-o zi de cursuri.

Acesta a arătat că, potrivit standardelor OECD, România are un număr mai mic de ore pe parcursul unui an, însă, elevii stau mult timp zilnic la școală. Ei bine, el spune că această situație paradoxală este rezultatul opțiunii pentru un calendar cu mai multe vacanțe decât în alte sisteme de educație.

Astfel, Daniel David a menționat că ar exista posibilitatea ca numărul de ore petrecut de elevi la școală zilnic să fie redus, dar ar însemna automat și o diminuare a vacanțelor.

„Motivul pentru care avem mai puține ore într-un an școlar față de media OECD, dar în același timp avem multe ore într-o zi, este pentru că noi am ales să avem mai multe săptămâni de vacanță. Eu pot să fiu de acord să reducem numărul de ore pe parcursul săptămânii, dar atunci va trebui să reducem și numărul săptămânilor de vacanță. Nu poți să ai și una și alta”, a explicat ministrul.

Daniel David, anunț despre prima didactică pentru profesori

Recent, Daniel David a venit cu un anunț important și pentru profesori. Ministrul Educației a transmis că a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a folosi fondurile europene pentru primele didactice.

Astfel, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat vor primi anual suma de 1.500 de lei pentru achiziționarea resurselor și echipamentelor necesare activității didactice.

„Chiar zilele trecute am primit la aprobarea Comisiei (Europene – n.r.) pentru a folosi fondurile europene în acest sens. Odată ce am această aprobare, începem demersurile interne pentru a putea acoperi această primă de carieră didactică. Acesta este și mecanismul pe care vreau să-l folosesc și pentru a completa zona de burse pentru studenți, tot din fonduri europene”, a declarat Daniel David.

