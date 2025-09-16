Evaluările Naționale s-au modificat. Anunțul oficial al ministrului Educației

Ministerul Educației anunță schimbări importante la Evaluările Naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Testările vor include itemi în stil PISA, pentru a evalua mai multe competențe și pentru a ajuta elevii să aplice cunoștințele în viața de zi cu zi.

Ministrul subliniază că noile evaluări vor servi și ca instrument de autocunoaștere pentru copii, dar și pentru școli și profesori, oferind informații despre nivelul real de pregătire al elevilor comparativ cu alte unități școlare. Scopul este ca testările să pregătească copiii pentru modul în care vor folosi cunoștințele mai târziu, inclusiv în liceu, unde itemii PISA vor fi deja familiari.

„O schimbare pe care o țintim, sper să o pot aproba zilele acestea, se leagă de testările pe care le facem în clasele II-a, a IV-a. (…) Ele ar trebui să măsoare mai multe competențe. (…) De asemenea, în aceste testări aș vrea să văd, pe lângă itemi clasici legați de programe, itemi în logica PISA. Adică folosirea conținuturilor în viața de zi cu zi. (…) Acestea sunt contribuții pe care le-am avut în aceste nouă luni în aceste testări din clasa a II-a, a IV-a și a VI-a va fi în aceeași logică. (…) Este un element de autocunoaștere pentru copil și aceste rezultate trebuie să se întoarcă după aceea la școală, să învețe școala cum stă în raport cu alte școli, să învețe profesorul, învățătorul, la gimnaziu – dirigintele cum stau copiii față de copiii din alte școli. (…) Antrenăm (copiii) să utilizeze conținutul la viața de zi cu zi și în clasa a IX-a îi testăm și copiii deja vor ști ce înseamnă itemi PISA, îmi asum acest lucru”, a explicat Daniel David, ministrul Educației.

Care va fi structura școlară a anului 2025-2026

Ministerul Educației a stabilit structura anului școlar 2025-2026, cu module de cursuri și vacanțe programate pentru toamnă, iarnă, primăvară și vară, inclusiv perioade flexibile pentru vacanța de schi, la decizia inspectoratelor școlare.

Modul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Modul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Modul 3: 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor)

Vacanța de schi (mobilă): o săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026

Modul 4: 16/23 februarie – 3 aprilie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor)

Vacanța de primăvară/Paște: 4 – 14 aprilie 2026

Modul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

