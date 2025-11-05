Acasă » Știri » Au intrat la facultate, dar nu mai au unde să meargă! Studenții, anunțați că s-au desființat cursurile!

De: Denisa Iordache 05/11/2025 | 11:00
Studenții, anunțați că s-au desființat cursurile. Sursă: Pixabay

Studenții din România trec prin momente dificile! Nu au început de multă vreme cursurile, că deja au fost anunțați că nu mai trebuie să vină. Ce s-a întâmplat? Află în rândurile de mai jos!

Sistemul universitar din țară trece printr-o perioadă sensibilă: cursuri suspendate, amfiteatre pustii și specializări comasate între ele. Această imagine tristă s-a resimțit asupra studenților.

Totul se întâmplă din cauza lipsei de studenți. Astfel, mai multe facultăți din România au fost nevoită să renunțe temporar la anumite programe de studii.

Acesta este și cazul Liviei, o tânără care spera să studieze ecologia la Facultatea de Biologie din Iași. Mare i-a fost mirarea să vadă că la deschiderea anului universitar nu a fost nimeni in sala de curs.

„Am fost puțin dezamăgită, dar nu foarte tare, pentru că iubesc biologia sub orice formă.”, a spus ea.

Această specializare nu a ocupat nici măcar 15 locuri. Prin urmare, facultatea a fost nevoită să suspende activitatea pentru specializarea „Ecologie și protecția mediului”.

„Nu am avut un număr suficient de studenți încât specializarea să fie sustenabilă financiar”, a spus Ciprian Mînzu, prodecan al Facultății de Biologie.

Acest fenomen este întâlnit și în rândul științelor exacte, pentru care tot mai puțin studenți optează. Facultățile de Fizică, Chimie și Matematică din mai multe centre universitare trec prin aceeaști situație.

„Societățile de chimie din lume atrag atenția asupra interesului scăzut pentru aceste domenii”, spune decanul Facultății de Chimie din Iași, Alin Dîrțu.

Universitatea de Vest din Timișoara a înregistrat un număr de studenți admiși cu 5% mai mic față de anii trecuți, iar unele programe de masterat au fost comasate.

Specializările care au fost puse pe pauză în acest an vor fi reintroduse la admiterea de anul viitor. În cazul în care nu vor aplica destule persoane, acestea vor fi desființate.

