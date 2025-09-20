Acasă » Știri » Studenții cu cărți de identitate electronice au probleme. Cum le-a complicat viața acest act nou

De: Andreea Stăncescu 20/09/2025 | 14:56
Studenții, probleme din cauza cărții de identitate / FOTO: Shuttestock

Studenții din România se confruntă cu dificultăți neașteptate după introducerea noilor cărți de identitate electronice, care, în loc să simplifice procedurile, au creat noi bariere birocratice.

Noile cărți de identitate electronice ar fi trebuit să simplifice viața cetățenilor, însă pentru mulți studenți ele au devenit o sursă de probleme birocratice. Chiar dacă cipul conține toate datele necesare, inclusiv adresa de domiciliu, instituțiile publice nu sunt încă pregătite să le citească, deoarece nu dispun de echipamentele necesare. În lipsa cititoarelor speciale și a aplicației IDPLUGMANAGER, studenții care doresc să beneficieze de facilități la transportul feroviar sau cu metroul se lovesc de obstacole neașteptate.

Probleme pentru studenți

Pentru a obține legitimațiile de călătorie între domiciliu și facultate, operatorii de transport sunt obligați să verifice actul de identitate. Însă, în cazul cărților electronice, adresa nu mai este vizibilă pe document, ceea ce îi forțează pe studenți să aducă suplimentar certificate de domiciliu în format fizic, emise de serviciile de evidență a populației. Astfel, în loc ca digitalizarea să reducă birocrația, tinerii ajung să piardă timp și bani pentru a obține acte tipărite care dublurează informațiile deja existente pe cip.

Problema este cu atât mai frustrantă pentru studenți, care depind de transportul public zilnic și care, în loc să beneficieze de un proces simplificat, sunt împovărați cu drumuri suplimentare la ghișee. Ministerul Transporturilor a publicat deja un proiect de hotărâre pentru corectarea situației, dar până când modificările vor intra în vigoare, studenții rămân prinși în capcana birocratică a unei digitalizări incomplete.

 „Studenții posesori de carte electronică de identitate (CEI), pe lângă documentul menționat la alin. (8) literele a) și c) (adică legitimația de student sau, pentru cei din anul I, adeverința de student) trebuie să prezinte suplimentar, în format fizic, în original, un document/certificat emis de structurile specializate de evidență a populației care să ateste domiciliul persoanelor.Certificatul privind domiciliul eliberat digital din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor poate fi prezentat, în format fizic sau în format electronic”, se arată în proiectul de modificare legislativă.

FOTO: Pixabay

