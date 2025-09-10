Pericolul care se ascunde în sticla reutilizabilă sau termos. Ce au descoperit cercetătorii în ea

Multe persoane aleg să folosească sticle de apă reutilizabile, iar obiceiul pare a fi unul inteligent. În acest fel, oamenii economisesc bani și ajută la reducerea consumului de plastic. Totuși, există o problemă descoperită de cercetători. Astfel de recipiente se pot transforma într-un adevărat pericol pentru sănătate. Află, în articol, toate detaliile!

Cercetătorii de la Universitatea Purdue din Statele Unite ale Americii, sub coordonarea lui Carl Behnke, au realizat un studiu în cadrul căruia au analizat sticlele reutilizabile pentru a vedea câte de curate se mențin, dar și dacă acest obicei dăunează sănătății.

Ce pericol au descoperit cercetătorii

Pentru a obține răspunsuri concrete, cercetătorii au colectat 90 de sticle direct de la studenți și le-au testat în două moduri. Mai întâi, au tamponat suprafețele exterioare folosind un test rapid de igienă numit ATP. Acesta are un senzor care se aprinde atunci când rămân reziduuri organice. Al doilea mod a constat în clătirea interiorului și numărarea bacteriilor care se agață de suprafețele ce intră în contact cu apa. Specialiștii au verificat prezența coliformilor, un grup care poate semnala o contaminare mai îngrijorătoare.

În urma analizei, cercetătorii de la Universitatea Purdue au descoperit că exteriorul sticlelor era mai murdar decât părea. De altfel, aceste suprafețe nu au trecut testul ATP. Recipientele sunt folosite, după ce oamenii au atins alte zone „murdare”, iar reziduurile lăsate în urmă oferă microbilor spațiu pentru a trăi. De asemenea, specialiștii au ajuns la concluzia că sticlele care au fost utilizate mai des au suprafețe mai murdare.

Oamenii de știință au testat și interiorul sticlelor reutilizabile și au observat că multe conțineau bacterii periculoase. Standardul pentru apă potabilă este stabilit sub 100-500 UFC/ml. Iată care au fost valorile descoperite în cadrul studiului!

7 din 10 sticle au depășit limita de 100

2 din 3 au depășit 200

3 din 5 au depășit 500

În ceea ce privește bacteriile coliforme, ele s-au regăsit în 1 din 4 sticle, deși în cazul apei îmbuteliate nu trebuie să fie niciuna detectată. În unele recipiente chiar au fost extrem de numeroase. Astfel, oamenii de știință recomandă o curățare atentă a sticlelor reutilizabile.

Citește și: Descoperirea care ar putea schimba tot ce știm despre istoria omenirii. A fost găsit un oraș întreg, vechi de 6.000 de ani, în adâncuri