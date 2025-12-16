Cresc bursele cu 200-500 de lei pentru acești elevi din România! Consiliul Local a făcut anunțul oficial

Consiliul Local al Sectorului 2 a decis, marți, majorarea burselor acordate elevilor, prin suplimentarea burselor de merit cu 500 de lei pe lună și a burselor sociale cu 200 de lei lunar.

Măsura vizează sprijinirea elevilor cu rezultate excelente și a celor proveniți din medii vulnerabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Elevii români vor avea parte de burse crescute

Potrivit hotărârii, bursele de merit acordate conform criteriilor prevăzute la articolul 8 alineatele (1), (2) și (3) din H.G. nr. 732/2025 vor fi suplimentate, cu condiția ca media generală din anul școlar anterior, media de admitere sau media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent să fie de 10. În plus, bursele de merit stabilite conform articolului 8 alineatul (4) din aceeași hotărâre vor fi majorate cu 500 de lei.

Raportul de specialitate arată că, pentru anul școlar 2025-2026, se estimează suplimentarea a aproximativ 8.000 de burse. Fondurile necesare pentru această măsură se ridică la circa 21,7 milioane de lei. Pentru perioada septembrie-decembrie 2025, suma alocată pentru plata burselor este de 7,4 milioane de lei.

Când va fi aplicată măsura

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a precizat că autoritățile locale analizează și posibilitatea introducerii unei noi categorii de burse, dedicate elevilor cu performanțe excepționale la olimpiadele naționale și internaționale.

„Vom suplimenta bursele de merit cu 500 de lei/lună. Vom suplimenta şi bursele sociale cu 200 de lei/lună, urmând ca în luna ianuarie, după ce vom avea o situaţie mai clară de la Inspectoratul Şcolar, să instituim o bursă de performanţă a Consiliului Local al Sectorului 2, pentru că o parte din bursele care se acordau în trecut, în urma ultimelor modificări legislative, nu se mai acordă. Dar avem posibilitatea, prin legea educaţiei naţionale, să acordăm burse ale Consiliului Local. Şi atunci, pentru a ajunge la nivelul burselor de anul trecut, în luna ianuarie vom analiza un astfel de proiect. În principiu, va viza recompensarea elevilor care au performanţe deosebite la olimpiade naţionale şi internaţionale”, a declarat edilul.

Acesta a transmis, într-o postare pe Facebook, că sumele suplimentate vor fi transferate către unitățile de învățământ până la sfârșitul acestei săptămâni. El a menționat că beneficiarii sunt elevii cu media 10, precum și cei din clasa a IX-a admiși fără Evaluare Națională, pe baza premiilor obținute în gimnaziu.

CITEŞTE ŞI: Ce se întâmplă cu salariul minim de la 1 ianuarie 2026. Guvernul a luat o decizie cruntă pentru români

Bugetul pentru masa de Crăciun 2025. De câți bani ai nevoie, ca să nu îți lipsească nimic