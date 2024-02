Andreea Berecleanu face lumină! Are sau nu operații estetice la 49 de ani: „Sunt căsătorită cu un chirug estetician”

Andreea Berecleanu a devenit cunoscută pe vremea când prezenta știrile la Antena 1. După ani buni a făcut o schimbare uriașă în cariera ei din televiziune și a plecat din trustul care a făcut-o faimoasă. Jurnalista s-a angajat la Prima TV, unde poate fi văzută la pupitrul știrilor. Pe lângă cariera profesională, vedeta TV are și o viață personală foarte frumoasă. Are 49 de ani, un soț iubitor și doi copii minunați. Aspectul ei fizic este de invidiat, silueta la fel, și tocmai din acest motiv multă lume o întreabă dacă are sau nu intervenții estetice. Ce replică le-a dat ziarista?

Andreea Berecleanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu celebrul chirurg estetician Constantin Stan. Prezentatoarea TV are 49 de ani, dar arată ca la 20! Anii nu și-au pus amprenta asupra fizicului ei. Are trăsături foarte frumoase și o siluetă de invidiat, acestea fiind doar câteva dintre motivele pentru care mulți internauți ori telespectatori cred că vedeta TV a trecut pragul medicului estetician. Sigur că, muți consideră că dacă soțul ei este chirurg estetician atunci știrista de la Prima TV a avut parte de câteva îmbunătățiri.

Andreea Berecleanu nu are operații estetice

Ei bine, se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Andreea Berecleanu a ținut să lămurească acest subiect controversat și să le spună tuturor că nu are operații estetice. Jurnalista consideră că din pricina faptului că soțul ei este medic estetician, atunci mulți au impresia că ea a trecut prin niște schimbări fizice datorită lui. Lucru total fals, susține ziarista.

„De ce mi se pun mie întrebări cu privire la operațiile estetice? Îți spun eu de ce. Dintr-un singur motiv: pentru că sunt căsătorită cu un chirurg estetician. Dacă eu eram cu un pilot, avocat, inginer, profesor, niciodată nu mi s-ar fi pus o astfel de întrebare. Sunt persoane care poate nu mă știu de 30 de ani, de când e evident că nu există nicio schimbare, și persoane mai tinere care nu mă știu sau nu mă știau de atunci și se întâlnesc întâmplător la un eveniment cu mine. Și au reacția asta: Wow! Chiar nu aveți nimic?”, a spus Andreea Berecleanu, în podcastul lui Teo Trandafir.

Andreea Berecleanu a recunoscut că are un mic complex privind sânii ei, însă i-a asigurat pe toți curioșii că nu se va opera pentru a schimba ceva la fizicul ei. Cel puțin nu momentan.

„Fiind o femeie care întotdeauna a avut sâni mai mari și plăcându-mi sânii mici, nu am înțeles de ce trebuie să faci asta. Și totuși, am înțeles că există un disconfort psihologic”, a mai spus știrista.

