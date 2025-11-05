Acasă » Știri » Haos în spațiul aerian! Zeci de zboruri afectate în Bruxelles din cauza unor drone

Haos în spațiul aerian! Zeci de zboruri afectate în Bruxelles din cauza unor drone

De: Anca Chihaie 05/11/2025 | 13:00
Aeroportul din Bruxelles-Zaventem a fost marți seara scena unui incident care a paralizat traficul aerian timp de câteva ore. Din motive de securitate, autoritățile au decis închiderea completă a terminalului după ce mai multe drone au fost detectate în apropierea pistei și a zonei de decolare și aterizare.

Evenimentul a creat haos în zborurile comerciale și cargo, iar gestionarea situației a implicat redirecționarea numeroaselor aeronave către aeroporturi alternative din Belgia și din afara țării.

Aeroporturi din Belgia au fost închise

Incidentul a început în jurul orei locale 20:00, când a fost observată prima dronă. În acel moment, aeroportul, unul dintre cele mai aglomerate din Belgia, a fost închis imediat, iar toate zborurile au fost suspendate. În lipsa posibilității de aterizare sau decolare, câteva avioane au rămas în aer, așteptând instrucțiuni suplimentare, în timp ce altele au fost redirecționate către orașe belgiene precum Liege, Charleroi sau Bruges, dar și către aeroporturi internaționale, precum Paris sau Frankfurt.

Redeschiderea terminalului a avut loc temporar după aproximativ două ore, însă situația nu s-a stabilizat. Noi drone au fost detectate în zonă, ceea ce a dus la o a doua închidere a aeroportului, menținând blocajul și afectând programul curselor aeriene. În aceste condiții, compania aeriană națională a fost nevoită să anuleze 15 zboruri programate să decoleze și să redirecționeze opt zboruri care trebuiau să aterizeze. În paralel, Aeroportul din Liège, utilizat preponderent pentru transport cargo, a fost, de asemenea, afectat de prezența dronelor, fiind temporar închis, ceea ce a amplificat perturbările în rețeaua logistică și transportul de mărfuri.

Experții și autoritățile belgiene suspectează că operațiunea nu a fost întâmplătoare. Analizând modul în care au fost utilizate dronele și sincronizarea incidentelor, oficialii au indicat că este posibil să fie vorba de o acțiune coordonată, menită să destabilizeze securitatea națională. Această teorie este întărită și de alte evenimente recente: drone au fost observate deasupra unei baze aeriene militare belgiene în weekendul precedent, ceea ce sugerează o creștere a activităților ilegale în spațiul aerian al țării.

În ultimele luni, incidente similare au afectat aeroporturi importante din întreaga Europă. Aeroportul din Copenhaga a fost închis timp de patru ore în septembrie, iar Aeroportul din Oslo timp de trei ore, în urma observării unor drone. De asemenea, spațiul aerian al Poloniei a fost monitorizat de autorități după suspiciuni privind incursiuni ale dronelor rusești. Aceste evenimente indică faptul că utilizarea dronelor pentru perturbarea traficului aerian nu mai este un fenomen izolat, ci o provocare de securitate în creștere la nivel european.

