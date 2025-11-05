ANM, noua prognoza meteo pentru România. Schimbări de vreme la început de noiembrie

România intră într-o perioadă de tranziție meteo specifică începutului de noiembrie, cu temperaturi încă blânde pentru sezon, dar și cu episoade de ploaie. Deși valorile termice se mențin, în mare parte, în limitele normale, vremea începe treptat să capete accente de toamnă târzie, iar în zonele montane își face apariția și lapovița, semn că iarna nu este departe.

Vremea din România intră într-o perioadă tipică de început de noiembrie, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, însă ușor mai ridicate în unele regiuni ale țării. Astăzi, valorile maxime se vor încadra între 8 grade în nord-est și până la 17 grade în sud-vest. Instabilitatea atmosferică va aduce ploi slabe, dar doar pe zone restrânse, în special în Moldova, pe alocuri în Muntenia și Oltenia, precum și în estul Transilvaniei.

La munte, în masivele estice, vor predomina ploile, însă peste altitudinea de 1.800 de metri sunt așteptate precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cum va fi vremea în București

În București, ziua va fi în general înnorată, fără ploi până spre seară. Maxima va ajunge la aproximativ 15 grade, însă odată cu lăsarea nopții vor apărea precipitațiile, iar temperaturile vor coborî spre 14 grade.

Mâine, vremea se răcește ușor în Capitală, cu cel mult 14 grade la amiază și posibile ploi slabe, în special în prima parte a zilei. Vineri, cerul rămâne în mare parte acoperit, iar termometrele vor indica aproximativ 15 grade, cu ploi trecătoare.

În zonele montane, răcirea este mai evidentă: astăzi, temperaturile pornesc de la 0 grade în masivul Ceahlău și ajung până la 11 grade în stațiunea Stâna de Vale. În estul Carpaților continuă ploile, iar la altitudini mari revin precipitațiile mixte, semn că iarna începe treptat să își facă simțită prezența.

