Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România

De: Alina Drăgan 27/10/2025 | 11:52
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România și se pare că finalul de toamnă aduce o vreme blândă, cu temperaturi peste normalul perioadei. În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt ceva mai abundente, iar luna noiembrie aduce în medie 13 zile ploioase. Însă, unele zone înregistrează ploi mai frecvente. Cum o să fie vremea în ultima lună de toamnă?

Conform datelor actualizate de către specialiștii Accuweather, începutul lunii noiembrie va fi dominat de vreme blândă, cu maxime de 15-17 grade și cer mai mult senin. Și nopțile vor fi neobișnuit de calde pentru această perioadă, cu temperaturi pozitive până în jurul datei de 26 noiembrie.

În timp ce media multianuală a lunii noiembrie în România este de aproximativ 6-7 grade Celsius, prognoza pentru București arată valori aproape duble.

În primele zile ale lunii noiembrie, temperaturile rămân peste medie, urmând ca a doua parte a lunii să aducă valori ceva mai mici. În ceea ce privește episoadele de ploaie, în București se vor înregistra numeroase precipitații. Luna noiembrie aduce în medie 9 zile ploioase pentru bucureșteni.

Prognoza meteo pentru București /Foto: Accuweather

Prognoza meteo pentru România

De asemenea, și în restul țării prognoza meteo se anunță una blândă pentru luna noiembrie din punct de vedere al temperaturilor. Schimbarea vremii se va produce abia spre finalul lunii, când aerul rece va pătrunde treptat în sudul României.

„E firesc. Ne apropiem de sfârșitul toamnei. Din punct de vedere al precipitațiilor, sigur că orice episod cu vreme mai rece va aduce la munte ninsori. De altfel, zăpadă așteptăm azi și mâine în zona montană, mai ales pe creste. Pe de altă parte, noiembrie este luna care poate da primele semne de venire a iernii. Chiar dacă pare a fi ușor mai caldă decât norma, nu este exclus ca pe durate scurte de timp să avem și fenomene mai ca de început de iarnă”, a explicat un specialist ANM.

În ceea ce privește precipitațiile, specialiștii în meteorologie anunță ploi în mai multe zone din țară. Zilele cu precipitații devin mai dese la final de lună.

Prognoza meteo pentru România /Foto: Vremea Romania 

