Orașele din România în care începe să ningă încă din noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather

În luna noiembrie, meteorologii AccuWeather au anunțat ninsori în anumite orașe ale României. În Brașov, sunt așteptate primele ninsori din acest sezon. În primele trei zile ale lunii noiembrie, ploile vor fi așteptate în majoritatea zonelor, iar cerul va fi mai mult noros.

Temperaturile vor fi mai mici dimineața, însă pe parcursul zilei se vor menține în jurul valorilor de 10–15 grade Celsius, ceea ce înseamnă că sunt mult mai ridicate față de normalul acestei perioade. În zilele de 23, 24 și 25 noiembrie, ninsorile vor pune stăpânire pe județul Brașov.

Orașele din România în care începe să ningă din noiembrie

În prima săptămâna din luna noiembrie, locuitorii din Brașov se vor bucura de temperaturi mai blânde, cu valori cuprinse între 10 și 15 grade Celsius. Vremea va fi în general plăcută.

În cea de-a doua săptămănă a lunii noiembrie, regimul termic se va menține relativ constant, iar temperaturile se vor situa între 10 și 14 grade Celsius.

În ultima săptămână din noiembrie, vremea se va răci, iar maximele nu vor depăși 9 grade Celsius. În unele zile vor fi chiar și 6 grade pe timp de zi. Minimele vor coborî până la -1 grade Celsius, iar în unele zone chiar și până la -5 grade Celsius.

Vremea în București

Comparativ cu anii anteriori, diferențele sunt foarte evidente între temperaturi. În trecut, Bucureștiul a avut mai multe zile mohorâte, cu ploi și vreme mai rece. Prin contrast, noiembrie 2025 aduce o schimbare spectaculoasă și anume soare din abundență, valori termice de două ori mai mari decât media obișnuită și o atmosferă mai degrabă de început de octombrie decât de final de toamnă.

Luna decembrie 2025 va aduce în București o iarnă blândă, cu temperaturi peste media normală și puține episoade de ninsoare. În primele zile vor fi ploi frecvente și cer înnorat, cu maxime de 8-9 grade Celsius și minime ce vor coborî până la -4°C. Spre mijlocul lunii, vremea se va îmbunătăți semnificativ, devenind stabilă și însorită, cu temperaturi de 5-7 grade ziua și ușor negative noaptea.

