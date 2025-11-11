Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather

Iarna își intră în drepturi în aproape toată țara! Primele ninsori vin mai repede decât ne-am fi așteptat, în timp ce calendarul indică începutul unei luni de toamnă. Care sunt zonele unde vor cădea primii fulgi de zăpadă? Află mai multe detalii în articol!

Românii trebuie să își pregătească garderoba de iarnă mult mai repede decât ar fi crezut. Ninsorile își vor face simțită prezența în curând în anumite zone din țară. Cu toate că zăpada este un motiv de bucurie pentru cei mici, adulții nu par să îți mai dorească lupta cu nămeții și traficul îngreunat.

Vin ninsorile în București

Cu toate că începutul lunii noiembrie a fost unul relativ blând și cu fenomene specifice acestui anotimp, surpriza va veni la finalul lunii. Conform meteorologilor Accuweather, în București, primele ninsori se vor înregistra în zilele de 28 și 29 noiembrie, ce-i drept, aproape de începutul primei luni oficiale de iarnă. Și zone din restul țării vor fi vizare de ninsoare, excepție făcând doar Dobrogea, acolo unde fulgii nu se grăbesc să ajungă.

Totuși, acest fenomen nu va dura mult, asta pentru că începutul lunii decembrie se anunță a fi însorit și cu temperaturi pozitive. Mai mult, prima lună de iarnă își va face debutul cu 10 grade Celsius. Următoarele zile vor continua în aceeași notă, cu temperaturi pozitive atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, atunci când minima va atinge 2 grade.

Vortexul polar aduce o lune decembrie cum n-am mai avut demult

Europa ar putea trece printr-o iarnă marcată de episoade diferite: perioade blânde amestecate cu valuri de aer polar.

Un semnal de aer rece puternic deasupra părții nordice și centrale a Europei se poate observa deja. Acesta a apărut pe fondul unui vortex polar cu o evoluție instabilă. Cu toate că țara noastră nu este lovită direct în mod constant, România este situată pe unul dintre culoarele de deplasare a acestor mase de aer rece.

